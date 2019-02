Pradé: «Basta tensioni con i tifosi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La contestazione dei tifosi dell'Udinese a fine gara? «Non l'abbiamo presa bene. I ragazzi hanno dato il 100%. È giusto che il pubblico critichi, ma alla fine della partita ci doveva essere un cambiamento. Abbiamo giocato contro una squadra che aveva segnato 11 gol nelle ultime due giornate e abbiamo preso solo un gol per un episodio. Sinceramente mi dispiace, sono amareggiato da quello che è successo».Così il direttore tecnico Daniele Pradè al canale televisivo della famiglia Pozzo, da lui difesa ricordando che «ha scelto me per...