Pozzallo, sbarcati donne e bambini Due navi Open arms verso la Libia

IL FOCUSROMA Dopo due giorni passati a trattare con il resto d'Europa sulla redistribuzione dei migranti intercettati in mare aperto, Giuseppe Conte ieri ha scelto di fare una mossa umanitaria, anche per allentare la tensione. Le imbarcazioni di Guardia di finanza e Frontex (Monte Sperone e Protector, inglese) ferme in rada a Pozzallo, hanno fatto sbarcare tutte le donne e i bambini e non solo i circa venti che sembravano in condizioni peggiori. La decisione, si viene a sapere poco dopo da palazzo Chigi, è stata presa dal presidente del...