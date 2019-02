Pozza: «Le filiali continuano a crescere segnale dell'attrattività del territorio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Quadro a tinte fosche. Ma la cornice descrive ancora una volta la volontà di fare impresa, nonostante le avversità del mercato. È l'eredità del modello Nordest l'arma in più del Bellunese. Lo conferma anche il presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza. «La propensione a fare impresa permane all'interno di un bilancio tendenziale negativo, e purtroppo non in miglioramento rispetto all'anno precedente complice sicuramente lo scenario di crescenti incertezze all'orizzonte. Tuttavia, le filiali d'impresa continuano a crescere...