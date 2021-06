Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANALISIBELLUNO «I numeri pubblicati qualche giorno fa parlano, anche per Belluno, di un'economia in ripresa (nel primo trimestre export a +8 per cento rispetto al 2020 ndr). Non mancano le ombre, ma se qualcosa ci ha insegnato questa crisi è che i fenomeni devono essere guidati e condivisi». Questa in sintesi l'analisi che propone Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, dell'attuale momento della nostra...