Pozza e il sindaco: «Persona magnifica»

LO SGOMENTOCESSALTO Luciano Miotto è una figura molto conosciuta e stimata a Cessalto, dove lavorava da molti anni. Anche il sindaco del comune trevigiano Luciano Franzin è rimasto scosso dalla notizia della sparizione in mare dell'imprenditore. Anche perché conosceva Miotto da anni, ancor prima di diventare sindaco: «Lo avevo sentito telefonicamente circa tre volte la settimana scorsa. Dovevamo parlarci per la questione di un terreno confinante di fronte alla sua azienda. Ci eravamop confrontati in modo franco: era sempre affabile,...