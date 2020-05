L'INDAGINE

MESTRE Si riparte con tanta incertezza, preoccupazione per la salute e per il futuro lavorativo, ma anche con una rinnovata sensibilità per l'importanza delle relazioni sociali e dell'ambiente. È quanto emerge dal questionario promosso in pieno lockdown dalle Acli di Venezia e Treviso al quale hanno partecipato circa 650 persone. L'indagine ha voluto analizzare il clima nel quale ci si è trovati a vivere - una situazione che nessuno aveva mai affrontato - e le difficoltà incontrate durante il picco della pandemia e in queste settimane di parziale ritorno alla vita normale. Ne emerge un quadro di fragilità, di bisogno di sostegno anche psicologico (chiesto dal 10% degli intervistati) e di preoccupazione per la situazione economica personale, soprattutto fra i lavoratori attivi rispetto ai pensionati: il 61% di quanti hanno risposto al questionario teme una riduzione delle proprie entrate che potrebbero anche dimezzarsi. Del resto solo una persona su tre, fra quanti hanno risposto, ha potuto lavorare durante la quarantena forzata in casa.

MENO SPESE

Con queste prospettive molti hanno messo in preventivo una riduzione dei consumi per il tempo libero (il 18% degli intervistati) e l'abbigliamento (il 14%). Ma la difficoltà emergono anche in queste ultime settimane, con la difficoltà testimoniata da molti soggetti che fanno fatica a riabituarsi al ritmo di vita normale e che confessano di avere bisogno di supporto psicologico. «Con questa iniziativa sottolineano i presidenti delle Acli veneziane Paolo Grigolato e trevigiane Laura Vacilotto abbiamo cercato di indagare i nuovi bisogni delle nostre comunità, emersi durante l'emergenza coronavirus e in particolare il periodo di lockdown. Un modo per cominciare a progettare fin da subito il post-emergenza, capendo quale sia la risposta migliore che la nostra associazione e i nostri servizi potranno dare ai cambiamenti prodotti da questa crisi».

Per fortuna non si riparte da zero: il questionario rivela che, in cima al grado di fiducia espresso dagli intervistati ci sono le associazioni di volontariato (4 su una scala da 1 a 5), seguite dalla Protezione civile, dal sistema sanitario, dalle istituzioni: la Regione (3,7) più dei Comuni (3,3), del Governo (3) e dell'Unione Europea (2). Ampia la fascia di quanti chiederanno gli aiuti promessi dalle istituzioni, con percentuali che raggiungono il 95% dei lavoratori autonomi in attesa del bonus promesso dal Governo.

I RAPPORTI PERSONALI

Ciò che forse non era atteso è l'importanza che i 650 partecipanti al questionario delle Acli ripongono nelle relazioni sociali - che durante il lockdown sono state vissute soprattutto ad istanza - e nell'ambiente, come se le città vuote avessero fatto riscoprire il rapporto personale con la natura. Materiale, anche questo, utile per programmare l'azione sociale: «Abbiamo raccolto dati molto diversi tra loro concludono Grigolato e Vacilotto - che ci interrogano e ci spingono a ripensare il nostro impegno a servizio delle comunità, come corpi intermedi tra i cittadini e le istituzioni chiamati a farsi carico delle istanze dei primi e a proporre vie di sviluppo alle seconde. Nessuno può uscire da solo da questa emergenza epocale: come sottolineato da papa Francesco in piena pandemia, è il momento di riscoprire il nostro essere fratelli».

Alberto Francesconi

