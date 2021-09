Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TESTIMONIANZABELLUNO «Giacomo è una persona equilibrata, responsabile, un ottimo collaboratore. Quanto accaduto è veramente inspiegabile». Il datore di lavoro del 30enne di Mel scomparso da 7 giorni non riesce a capacitarsi di quanto sta avvenendo. Lorenzo Battaglini, presidente della Centro Software s.r.l., che ha sede a Bologna, ma con aziende distaccate in varie regioni, sta vivendo ore di apprensione per il dipendente scomparso....