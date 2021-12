I CONTENUTI

MESTRE Senza Protocollo fanghi, Piano morfologico della laguna e Zls Zona logistica semplificata, per l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas) il futuro dello scalo veneziano sarà bloccato o fortemente rallentato, e senza il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie sarà menomato. L'implementazione del sistema, il cosiddetto ultimo miglio avanzato, per diminuire le interferenze con il traffico ferroviario passeggeri e per aumentare l'offerta delle aree intermodali, è inserito tra i punti più importanti del nuovo Piano operativo triennale 2022-2024 (Pot). Anche perché, con l'accessibilità nautica limitata dal Mose e dalle difficoltà di escavo dei canali, l'accessibilità da terra e quindi la logistica crescono d'importanza. Inoltre la pandemia ha lasciato un'eredità complessa perché, oltre alle vittime e ai danni, nel settore portuale ha portato una ripresa più sostenuta del previsto, scali congestionati, scarsa disponibilità di container vuoti e di materie prime, crisi del trasporto su camion e il boom dei noli marittimi; aggiungendoci il ritorno in Veneto di molte aziende che avevano delocalizzato all'estero se ne ricava una crescita della necessità di nuovi magazzini e piattaforme logistiche. Il nuovo Pot è frutto di una larga consultazione con gli stakeholder, imprenditori e operatori, e con i cittadini. 14 sono stati gli incontri con Confindustria, altre associazioni di categoria, Camera di commercio, Università..., e 220 i questionari ricevuti dai cittadini, dei quali ben 135 con proposte concrete sul futuro dello scalo. Dagli apporti di tutti i soggetti coinvolti e dalle dinamiche di mercato, se ne ricava che è necessario il tempestivo potenziamento delle infrastrutture nei nodi principali del nord Italia e, in particolare, nei porti di Venezia e Chioggia. Nel momento in cui lo scoramento è forte per gli effetti della pandemia, i ridotti aiuti statali e i persistenti ostacoli frapposti da Roma alla soluzione dei problemi legati allo scavo dei canali portuali e quindi all'accessibilità del porto, si scopre che, invece, l'Europa chiede che questo scalo resti attivo, anzi si sviluppi. Da qui un Piano operativo triennale che guarda al futuro invece di gestire semplicemente l'esistente. Ed ecco perché è prevista questa pioggia di milioni provenienti da Europa, Stato e risorse reperite dal Porto, complessivamente 1,78 miliardi di euro dei quali 354 milioni sono già finanziati. (e.t.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA