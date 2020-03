GENEROSITÀ

BELLUNO Il potenziamento della terapia intensiva porta la firma degli industriali bellunesi. Confindustria Belluno Dolomiti acquista due letti attrezzati e li dona all'Ulss Dolomiti. È questa la prima azione concreta che l'associazione industriali attua in sinergia con i vertici dell'azienda sanitaria bellunese per fare fronte alla pandemia di Coronavirus in provincia.

LA DECISIONE

Nei giorni scorsi, infatti, il consiglio di presidenza di Confindustria Belluno Dolomiti, su proposta della Presidente Lorraine Berton, ha approvato misure straordinarie a sostegno della sanità pubblica, in particolare per l'acquisto di nuovi macchinari: ha stanziato un contributo di 50 mila euro e ha avviato una raccolta fondi tra le proprie associate, che già stanno rispondendo con generosità e tempestività. «Subito è stato avviato - spiegano gli industriali - un confronto con la direzione strategica dell'Ulss Dolomiti, e in particolare con il direttore generale Adriano Rasi Caldogno, per valutare le necessità più urgenti, in questa fase emergenziale della pandemia. Il primo sostengo concreto è stato proprio l'acquisto, già definito, di due letti attrezzati per la terapia intensiva».

NESSUN PASSO INDIETRO

In questa fase garantire il proprio aiuto è determinante ed è per questa ragione che gli industriali non si sono tirati indietro. «È necessario che ognuno faccia la sua parte, con responsabilità e gesti concreti», afferma la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton. «Siamo consapevoli del momento straordinario che stiamo vivendo e degli sforzi immani che il sistema sanitario sta portando avanti. A tutto il personale dell'Usl, in particolare, va l'incoraggiamento dell'Associazione e il nostro più profondo ringraziamento». «In questi giorni di emergenza - prosegue Berton - il sistema delle imprese sta dimostrando grande responsabilità sociale, non solo con questa azione di solidarietà per il sistema socio-sanitario bellunese: c'è chi riesce a tenere aperte le fabbriche nonostante moltissime difficoltà garantendo la massima sicurezza per i propri dipendenti, c'è chi ha deciso di chiudere temporaneamente per riuscire a ottemperare alle indicazioni del protocollo sottoscritto nei giorni scorsi dalle parti sociali e, infine, c'è chi ha interrotto la produzione in via precauzionale. Sono tutte scelte difficili, per un motivo o per l'altro».

