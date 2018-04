«Posti in cambio di voti» Bufera sulla Lega in Sicilia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAROMA Sbanda subito il carroccio-carretto. Ossia il leghismo arrivato in Sicilia con le ultime elezioni e trionfalmente piazzatosi al di là dello Stretto con buona pace del fu nordismo, con il 6 per cento dei voti e con tre parlamentari targati Salvini. Uno di questi, un super-big cattolicissimo che crede in Matteo quanto in San Matteo, e s'avvia sempre dalla Sicilia a Medjugorje, è il neo-deputato Alessandro Pagano. «Il leghismo in Sicilia è un nuovo umanesimo - disse prima delle elezioni Pagano il cui cognome tradisce la sua fede...