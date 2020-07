VENEZIA Venezia Terminal Passeggeri continuerà e rendere disponibili nei mesi di luglio e agosto 200 posti auto a tariffa agevolata per i pendolari diretti in centro storico presso il Parcheggio 5 sito in Marittima grazie al rinnovo dell'accordo con Autorità di Sistema Portuale. Come per il mese di giugno continuerà ad essere applicata una tariffa super agevolata di 4 al giorno a recupero dei costi vivi sostenuti da Vtp. Il biglietto di accesso può essere acquistato solo on line dalla pagina web www.park5.vtp.it ed è valido per tutta la giornata (da mezzanotte alle 23.59) nella quale viene effettuato il primo ingresso. Possono essere acquistati contemporaneamente anche più titoli che possono essere utilizzati anche in giornate non consecutive. L'accordo avrà durata fino al 31 agosto e potrà essere rinnovato laddove permanesse l'assenza di traffico crocieristico. Il Park 5 è infatti un'area in concessione demaniale da parte dell'Autorità di Sistema Portuale necessaria per ospitare gli operatori portuali in servizio alla Marittima. Venezia Terminal Passeggeri fa sapere che molti pendolari hanno chiesto se fosse possibile proseguire con la disponibilità dell'utilizzo del Park 5 e l'Autorità di Sistema Portuale ha concesso una proroga della propria autorizzazione. «Speriamo - afferma Vtp - di poter proseguire nel servizio fintanto che non riprenderà l'attività portuale».

