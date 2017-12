Poste, piove dentro l'ufficio Protestano addetti e utenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DENUNCIAPORDENONE In coda all'interno dell'ufficio postale con l'ombrello. È quello che è accaduto agli utenti - ma anche agli stessi addetti - della sede dell'ufficio di via Candiani, nel quartiere Cappuccini, in città. Le recenti piogge, anche se non particolarmente abbondanti, hanno creato nuovamente disagi e difficoltà. Nell'ufficio postale piove dentro: una situazione che si trascina ormai da diverso tempo ma che ora - visto l'aggravarsi delle infiltrazioni - il sindacato dei postali ha deciso di denunciare la vergogna. La...