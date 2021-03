PARITÀ DI GENERE

MESTRE Poste Italiane declinato al femminile. In provincia di Venezia senz'altro. E sono i numeri a dimostralo. L'impegno per la parità di genere si riassume in 495 donne su 713 dipendenti (il 69%) e 79 direttrici su 127 uffici (62%), di cui 46 dove la presenza femminile varia tra l'80 e il 100%. Il ruolo di Poste nel Veneziano ha contribuito in modo determinante al conseguimento di un importante risultato aziendale, aprendo per il secondo anno consecutivo le porte del Bloomberg Gender Equality Index, l'indice di riferimento mondiale sulla parità di genere.

RUOLO STRATEGICO

«La sensibilità femminile è decisiva - dice Cecilia Bianchi, direttrice provinciale dallo scorso ottobre - noi vediamo le persone prima dei clienti, soprattutto in questo periodo di emergenza in cui dobbiamo avere ancora più capacità di dialogo, comprendendo ciò di cui hanno bisogno specie le categorie fragili, come gli anziani, per rispondere in modo pertinente ed efficace». L'8 marzo di quest'anno, infatti, è una data particolare, che riveste una duplice valenza, perché esattamente dodici mesi fa Giuseppe Conte emanava il primo Dpcm per la pandemia di Covid-19. L'impegno per l'inclusione di Poste coinvolge dunque anche dinamiche sociali esterne all'azienda: «Sull'integrazione degli stranieri svolgiamo un'azione strategica», ricorda Bianchi, «vi assicuro che comunicare con la clientela cinese, oppure del Bangladesh, è tutt'altro che facile». Ma torniamo alla presenza femminile, perché la nuova direttrice del Veneziano non è l'unica a ricoprire incarichi di responsabilità; due delle tre figure apicali al suo fianco sono proprio donne. «Rappresento tante mie colleghe, come Bruna Cimolai, la mia responsabile della Gestione operativa, e Lisa Loschi, a capo delle Risorse umane». La vicenda umana, appunto, e professionale di Cecilia Bianchi, romana, laureata in Economia e Commercio a La Sapienza con master a Tor Vergata, è l'emblema di come, credendoci e incontrando un'azienda virtuosa su questo tema, sia possibile trovare pieno successo lavorativo senza rinunciare alla gioia di essere mamma. «Lavoro in Poste da 16 anni - racconta - ne avevo 24 quando sono arrivata, con il cuore desideroso di realizzarmi. Dopo 6 mesi di stage, 4 anni in direzione centrale e due come direttrice postale, mi trasferisco a Udine e Treviso come responsabile commerciale; poi Rovigo, dove scopro di essere incinta, e Pordenone, in qualità di direttrice provinciale. Per fortuna, oltre a genitori che hanno trasmesso l'importanza di avere un'istruzione e la propria libertà, ho trovato chi ha compreso le mie caratteristiche, e ha saputo valorizzarle. L'ambiente fa tutta la differenza del mondo, bisogna offrire l'opportunità di crescere a livello professionale e di occuparsi degli affetti più cari, di pari passo, nel giusto equilibrio tra lavoro, figli e marito. Io gestisco 700 persone, e poi corro a casa da Giulia, di un anno e mezzo, Annalisa, di cinque e mezzo, e dal mio Roberto, trevigiano doc, che mi aiuta tantissimo, ricoprendo al mio fianco un ruolo di sostegno fondamentale per tenere insieme lavoro e l'indispensabile famiglia».

Luca Bagnoli

