LA PROTESTA

MESTRE Chi lavora da casa e chi dovrà andare a casa. Non è solo uno slogan quello che campeggia su uno degli striscioni appesi ieri mattina davanti al centro direzionale delle Poste di via Torino, a Mestre, perché è la sintesi perfetta di quello che sta avvenendo nel mondo dei servizi collegati al lavoro negli uffici: dalla ristorazione alle pulizie, fino alla vigilanza. «Le lavoratrici e i lavoratori che sono qui - spiega Andrea Brignoli della Filcams Cgil - sono i primi a restare a casa per colpa dello smart working. E la prossima settimana ci mobiliteremo per il servizio mensa bloccato alle Assicurazioni Generali: bloccheremo il Terraglio».

N.M. è una cuoca che fino al febbraio scorso, quando il servizio mensa alle Poste è stato sospeso per non riprendere più, ha lavorato alle Poste di via Torino. «Io sono anche fortunata perché mi manca un anno alla pensione, ma le mie colleghe resteranno a casa. Le Poste hanno annunciato che i dipendenti del Centro lavoreranno da casa anche per tutto il 2021, così la ditta che ha in appalto la mensa ha disdetto il contratto e licenzierà tutti i 12 dipendenti. Fino a giugno abbiamo ricevuto la Fis come cassa integrazione, poi più nulla: io che avevo un contratto di otto ore al giorno prendevo almeno 7-800 euro, altri molto meno». Alle Generali, dove si impiattavano 1.400 pasti al giorno, i dipendenti sono 40, e anche qui lo spettro di restare tutti a casa (ma non in smart working) è ormai dietro l'angolo. «Siamo venute in delegazione per dare un sostegno a queste nostre colleghe» dicono alcune addette arrivate in via Torino.

Dove, a tener su le bandiere, sono perlopiù donne, come ricorda Monica Zambon della Camera del Lavoro: «É una crisi che ricade soprattutto sul genere femminile: donne sole, madri con figli, mogli magari con il marito rimasto senza lavoro. Chiederemo un incontro alla direzione delle Poste, perché queste lavoratrici e lavoratori non sono figli di nessuno. Una volta chi lavorava nelle mense aziendali era dipendente diretto, ora sono esterni. Chiederemo di internalizzare questi lavori o, al limite, di sospendere le scadenze degli appalti per garantire ammortizzatori sociali invece di arrivare al licenziamento». «É una vertenza aziendale, ma anche politica - riprende Brignoli -. Qui le Poste potevano annunciare lo smart working fino 31 gennaio 2021, data fissata per ora per la fine dell'emergenza, ma non per tutto 2021. Dopo il Centro di via Torino rischiano di perdere il posto alle mense delle Generali, alla Telecom, all'Agenzia delle Entrate, in Regione... Gli uffici non devono restare vuoti per colpa dello smart working».

Fulvio Fenzo

