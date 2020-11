«87 e 99 anni. Deceduti per Covid. Mi fermo qui». Così recita il post del consigliere comunale di Belluno Franco Roccon, recentemente in corsa anche per le elezioni regionali. Si tratta di due frasi che riportano a quelle del presidente della Regione Liguria che tanto hanno fatto discutere domenica. Un breve messaggio in cui Toti aveva definito gli anziani «non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese». Una sintesi - così si è giustificato - che lo ha esposto a un fiume di polemiche. Ieri a esporsi è stato invece il consigliere bellunese che ha voluto esternare il suo pensiero in un messaggio pubblicato da Facebook. La scelta di Roccon di non argomentare la sottolineatura lo mette parzialmente al riparo. Ma l'aver limitato le parole non rende comunque possibili molte altre spiegazioni che il tentativo di mettere in relazione l'età delle vittime con il virus. E quindi una contestazione delle scelte che prevedono un patto sociale per proteggere le persone più fragili, indipendentemente dall'età. Nelle risposte ai commenti del suo post, in cui un utente lo invitava ad evitare di comportarsi come Tramp, Roccon ha rilanciato. «La vita fa il suo corso, per ognuno. Anche per gli ultra novantenni».

