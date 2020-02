Possono tornare a scuola a Castelguglielmo i due bambini cinesi, che erano rientrati appunto dal Paese orientale, tenuti a casa a Canda in quarantena per valutarne eventuali sintomi del coronavirus. Sintomi che non si sono avuti e pertanto, finito il periodo di possibile incubazione, l'Ulss 5 ha detto che non ci sono più esigenze cautelative e potranno tornare in classe. La cosa aveva sollevato le proteste di alcuni genitori che temevano la presenza dei due bambini come fonte di contagio per i propri figli, soprattutto da parte di un'altra classe, mentre quella direttamente interessata, dopo le rassicurazione dell'azienda sanitaria, non aveva visto sollevare problemi.

Non sembrano esserci motivi di preoccupazione anche per la famiglia cinese di Corbola, ma il periodo di incubazione non è ancora terminata e pertanto, a scopo precauzionale, deve restare chiusa in casa.

Nel frattempo si mostrano altri effetti della paura che circola tra la gente, tanto che un ristorante cinese di Badia, oltre a raccontare che qualche spiacevole episodio è accaduto anche non direttamente a loro, assicurano la clientela che gli alimenti sono controllati e sicuri, e che loro stessi non vanno in Cina da giugno scorso, oltre a essere originari di una zona molto distante.

