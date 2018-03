Possibilità garantita dalla Costituzione ma per il titolo di studio serve l'esame

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TERZO POLOTREVISO (ef) Chiamatela scuola fai da te, homeschooling o educazione parentale. Sempre più famiglie, anche in Italia scelgono questa forma di educazione alternativa. Una scelta consentita dalla Costituzione italiana. Il dibattito tra scuola pubblica e scuola privata si arricchisce così di un terzo polo: l'istruzione a casa. Scelta molto diffusa in Europa e in crescita anche in Italia. L'istruzione a casa (paterna), è un diritto/dovere previsto dalla legge in modo molto esplicito. L'articolo 30 della Costituzione riconosce...