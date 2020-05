Se la situazione, e nessuno se lo augura, dovesse peggiorare in seguito all'ondata di riaperture, la Regione potrà disporre la chiusura anche di piccole aree del proprio territorio. Dei mini-lockdown, che grazie al sistema di tracciamento dei contagi e alla ricostruzione dei contatti avuti dal paziente positivo, potrà limitare la retromarcia alla fase uno anche a un singolo comune oppure a una zona in ogni caso più limitata dell'intero Fvg. E potrà essere proprio la Regione, prima del governo, a decidere in autonomia di applicare misure più restrittive in alcune zone del proprio territorio. «E ci auguriamo di non doverlo fare», ha detto ieri il presidente Massimiliano Fedriga. «L'unico indicatore veramente affidabile - ha proseguito - sarà quello relativo all'ospedalizzazione dei nuovi casi: ci si preoccuperà solamente se dovessero tornare i ricoveri e soprattutto le Terapie intensivo. Il valore R0 (cioè la misura della capacità del virus di contagiare) da solo non basterebbe a farci tornare indietro». Ogni settimana da Trieste sarà inviato un report a Roma con la situazione epidemiologica aggiornata.

M.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA