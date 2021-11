Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOBELLUNO Un tecnico che lavora in Tribunale a Belluno, e che risulta dipendente di una ditta esterna, ha scoperto di essere positivo al covid-19. «Si tratta di un no-vax ha specificato la presidente Antonella Coniglio e questo succede quando un no vax si inserisce in un ufficio dove da quasi due anni osserviamo le misure precauzionali che io ho disposto». Per ora è un caso isolato, ma l'attenzione è alta. L'azienda, infatti, ha...