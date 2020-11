Anche il consigliere comunale Stival positivo al Covid. È stato ricoverato per accertamenti all'ospedale di Jesolo il consigliere di maggioranza della lista Senatore Sindaco, Renato Stival, da lunedì positivo al Covid 19. «Ho avuto qualche giorno di febbre e per questo mi sono sottoposto al tampone che nella giornata di ieri (lunedì, ndr) ha dato esito positivo. Ho ancora dei sintomi e per questo i medici ha detto il diretto interessato - hanno deciso il ricovero al Covid Hospital dell'Ulss 4 Veneto orientale». Stival, classe 1966, è nato in Svizzera ed è impiegato di banca. È anche componente del Comitato direttivo provinciale della Federazione autonoma bancari italiani. Da sempre inserito nel mondo delle associazioni e del volontariato, è stato eletto come consigliere comunale a Portogruaro per tre volte e in due di queste ha ricoperto il ruolo di capogruppo. La notizia della sua positività è arrivata subito nelle stanze del Palazzo Municipale, dove giovedì doveva tenersi sia la riunione di maggioranza che quella dei capigruppo in vista del prossimo consiglio comunale del 12 novembre. «Si tratta di un consiglio prettamente tecnico spiega il presidente Gastone Mascarin e per questo credo che la riunione preparatoria con i capigruppo si possa fare anche al telefono. Quella della maggioranza probabilmente slitta invece alla prossima settimana. Il consiglio è comunque confermato. Resta da definire la modalità di svolgimento». «Credo che a questo punto dice il referente di Forza Portogruaro, Riccardo Rodriquez sia opportuno che la giunta e i consiglieri comunali si sottopongano in ogni caso ad un tampone». Teresa Infanti

