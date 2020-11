Esce e cammina liberamente per il paese, nonostante sia risultato positivo al Covid e dunque obbligato alla quarantena. Addirittura i cittadini lo hanno visto frequentare alcuni bar del territorio: ma si sa, in paese le voci corrono più dei controlli e così è stato proprio il bicchierino o il caffè a costargli caro. Segnalazioni sono arrivate anche in municipio e il sindaco Nicola Fragomeni, informato del caso e raccolte le prove della sua fuga dall'isolamento, gli ha mandato i carabinieri a casa. Per sua fortuna in quel momento il fuggitivo si trovava proprio a casa e ha potuto rispondere presente. Ma non è detto che sia finita qui. E' successo nei giorni scorsi in una frazione salese, dove da alcuni giorni l'uomo, positivo e in isolamento, è stato notato da alcuni residenti farsi delle passeggiate in paese e frequentare un paio di bar. Qualcuno sapeva che l'uomo era stato dichiarato positivo e sottoposto a quarantena. Qualcuno lo ha anche segnalato al sindaco, che ha chiesto l'elenco dei positivi e ha effettivamente riscontrato che quel cittadino non poteva trovarsi dov'era stato visto. «Ho dovuto far intervenire le forze dell'ordine - spiega Fragomeni - con mio dispiacere, perchè mi pare che non ci siamo proprio. Di sicuro c'è troppa leggerezza in giro». Poi su Facebook l'appello a tutti i salesi: «Forse non mi sono spiegato - tuona il sindaco - i positivi devono rimanere a casa, ripeto: a casa. Ci sono poche regole da seguire, ma siamo obbligati tutti a rispettarle. Solo insieme possiamo vincere». A Fragomeni le segnalazioni riguardanti comportamenti scorretti anche di altro tipo però non mancano: ad esempio c'è chi è sottoposto a isolamento fiduciario, perchè contatto di positivo o in attesa di tampone e liberamente esce di casa nonostante la raccomandazione a rimanere in quarantena. (f.deg.)

