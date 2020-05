LA SCOPERTA

VENEZIA Il 22 febbraio 2020 il Venezia vince 2-1 a Pisa, una rimonta d'oro nella bagarre per rimanere in Serie B. Il triplice fischio fa scattare la legittima euforia arancioneroverde, manifestata a suon di abbracci urbi et orbi tra i protagonisti in campo e non solo. Infatti anche il direttore generale Dante Scibilia si complimenta con i lagunari, accompagnati sotto la Torre pendente malgrado non si sentisse del tutto in forma. Come mai? La risposta è arrivata 48 ore fa a distanza di ben 73 giorni da quella trasferta. «Lunedì mi sono sottoposto all'esame sierologico in un centro medico e martedì all'esito ho appreso di aver avuto il coronavirus rivela il 45enne commercialista mestrino Oggi sto bene, non ho problemi conclamati e non sono in quarantena, ma essendo emersa la positività dovrò sottopormi al tampone, per avere conferma di non essere più contagioso, più ulteriori test di idoneità per escludere danni permanenti».

Un verdetto clinico che non l'ha affatto sorpreso. «Da qualche giorno prima di recarmi a Pisa accusavo una forte tosse secca, febbre e soprattutto un senso infinito di stanchezza. Io non scendo quasi mai negli spogliatoi, ma alla luce di una vittoria così importante ho abbracciato tutti, giocatori, allenatori e dirigenti. Potenzialmente potrei averli contagiati ed è per questo che ora, appena possibile, vorremmo far fare i tamponi a tutti. Dopo Pisa ho passato 15 giorni a letto senza riuscire ad alzarmi, privo di forze e respirando a fatica, con dolori ai polmoni e problemi renali, facevo una rampa di scale e mi sembrava di aver corso una maratona».

Tutti sintomi piuttosto eloquenti del rischio Covid-19. «Sì, però all'inizio di marzo la questione veniva ancora snobbata, la mia richiesta di ricovero era stata respinta e non sono stato considerato per il tampone non essendo entrato in contatto con le zone rosse del virus. Insistendo, sono riuscito a fare quantomeno una lastra ai polmoni nella quale è emersa un'infiammazione e non un focolaio, dopo una ventina di giorni nei quali la febbre scendeva e saliva, a 38 gradi ma con la percezione di averla molto più alta, ho pian piano recuperato le forze. Anche mia moglie ha contratto il coronavirus, con sintomi analoghi però più lievi e brevi, spariti in qualche giorno».

Il dg Scibilia è dunque il secondo contagiato ufficiale in seno al Venezia Fc. «Non siamo stati granché fortunati e solo quando tutti ci saremo sottoposti ai tamponi si saprà in quanti realmente lo avremo avuto. In Serie B il nostro club è ad oggi l'unico caso con situazioni sintomatiche, del resto il Veneto è stato tra le zone più colpite e ha reagito bene, purtroppo però la Cremonese ha perso il proprio magazziniere (Roberto Denti, mancato il 21 marzo, ndr.)». A spaventare è la velocità di contagio tra le persone, da qui il dibattito aperto e a dir poco rovente sul quando e come far ripartire il calcio professionistico. «La Serie B ha preso una posizione secondo me corretta, abbastanza unanime malgrado legittime altre visioni legate alla classifica e agli elevati costi da sostenere per la ripartenza, circa 800mila euro per noi del Venezia. Giusto non rinunciare a far ripartire la B fermata a 10 giornate dal termine, però non è pensabile prescindere da una doppia certezza, la prima che gli allenamenti siano finalizzati al poter davvero giocare le partite, la seconda che una volta ripreso il campionato lo si possa portare a termine. Altrimenti sarebbe un suicidio dover bloccare tutto di nuovo nell'eventualità si verificasse un contagio».

Tutto dipenderà dal secondo protocollo sanitario (il primo è stato bocciato) tuttora in lavorazione da parte della Federcalcio che lo sottoporrà al Governo. «Serve un protocollo che sia attuabile e che chiarisca nel dettaglio l'aspetto delle responsabilità penali, perché parliamo di uno sport di contatto quindi il rischio di contagiarsi giocando c'è. Richiedere di farci effettuare tamponi ogni 4 giorni, per tre mesi ad una cinquantina di persone, significa che ne servirebbero 1200 quando oggi solo alcune regioni li hanno. Non si può dire ripartiamo e poi vediamo se siamo in grado di rispettare la sicurezza, non possiamo essere noi dirigenti e società a prenderci la responsabilità di far ripartire una squadra con tutto ciò che comporta».

Marco De Lazzari

