Scendono sotto i 500 gli attualmente positivi in provincia di Belluno (486). Livinallongo, tra gli altri, torna libero dal virus. Ieri individuate altre 24 persone positive. Nel frattempo ci sono notizie confortanti sul fronte dei ricoveri. Nonostante rimangano 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, due al San Martino e due al Santa Maria del Prato. A Belluno sono invece 16 le persone ricoverate in area non critica, a Feltre 8. In calo...