IL BILANCIO

TREVISO L'indice di contagio è sempre più basso. In Veneto il numero di nuovi contagiati si attesta all'1,3 per mille rispetto ai tamponi eseguiti. Dire che la pandemia sia stata sconfitta è prematuro, ma la curva del Covid-19 è in discesa continua. E a Treviso i dati sono incoraggianti, anche se dal bollettino di ieri è stata la provincia con più nuovi casi di coronavirus accertato, anche se sono appena cinque. Un trend che ormai perdura da dieci giorni: era l'8 maggio scorso quando il numero di contagiati era in doppia cifra (12). Da quel momento solo qualche unità in più, che porta il numero totale dei trevigiani colpiti dal Covid-19 a 2.640.

LA TENDENZA

Il comitato scientifico lo aveva previsto, ma sul piatto ha anche messo la possibilità che il contagio riparta se i cittadini non si dovessero attenere alle regole sanitarie previste, dall'uso dei dispositivi di protezione individuale al distanziamento sociale. Soprattutto da oggi, quando in pratica tutte le attività commerciali riapriranno i battenti, portando le persone a uscire di casa molto di più e molto più spesso. I dati di questa settimana fanno ben sperare, ma decisivi saranno quelli delle prossime due. Poi a giugno si potranno fare altri ragionamenti. Al momento però il dato più significativo continua a essere quello degli isolamenti domiciliari. Dopo punte di oltre 4mila persone in quarantena registrate un mese e mezzo fa (a inizio maggio erano più di 2.500, ndr), ieri i trevigiani costretti a rimanere senza contatti con l'esterno sono 743, con una diminuzione di 34 unità rispetto a sabato. Quasi cento in meno in una settimana. Sono scesi sotto quota 700 invece i positivi. Per la precisione sono 698 i trevigiani che stanno lottando contro il coronavirus, tre in meno del giorno precedente.

LO STALLO

Quattro indicatori ieri non hanno subito variazioni. Il primo, positivo, riguarda il numero delle vittime, fermo a 301. Altri due prendono in esame invece i ricoveri. In tutto sono 41 le persone che hanno bisogno di cure ospedaliere, e di queste solo una rimane in terapia intensiva all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. L'ultimo è quello dei pazienti dimessi: erano e rimangono per il momento 696. Continua inesorabilmente a crescere invece il numero dei guariti. Ieri, ai 1.633 di sabato se ne sono aggiunti altri otto risultati negativi al secondo tampone di controllo. Dall'inizio della pandemia hanno sconfitto il Covid-19 in 1.641.

