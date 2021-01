L'EPIDEMIA

BELLUNO Sono scesi sotto quota mille, ieri, i positivi in provincia. Ormai la curva del contagio è in discesa rapida e siamo ben oltre il giro di boa: in serata il bollettino di Azienda Zero segnava 851 casi di bellunesi attualmente positivi, numeri che non si vedevano da metà ottobre scorso. Ma ciononostante si continua a morire di virus. L'Usl 1 Dolomiti ieri comunicava che «nelle ultime 24 ore sono decedute 6 persone Covid positive». «Si tratta - spiegava - di un uomo di 86 anni ricoverato in Ospedale di Comunità a Feltre, una donna di 96 anni ricoverata in Geriatria a Belluno, un uomo di 83 anni e un uomo di 86 anni ricoverati in Pneumologia a Belluno, un uomo di 82 anni e di 73 anni ricoverati in Medicina a Belluno».

IL BOLLETTINO

Nell'ultima giornata, come riportato ieri dall'Usl nel quotidiano aggiornamento, sono stati scoperti 46 nuovi positivi (portando il totale a 851 bellunesi infetti). Si tratta di cifre che riportano indietro a 3 mesi e mezzo fa, quando la seconda ondata cominciava a mordere e a salire lentamente arrivando al picco con oltre 5mila casi. Dall'inizio dell'emergenza, ovvero dal 21 febbraio scorso, i bellunesi che hanno contratto il virus sono 17mila 170: quasi nove residenti ogni 100 abitanti bellunesi sono stati contagiati dall'inizio della pandemia. Ma la maggior parte era asintomatica ed è guarita: il totale dei negativizzati dall'inizio dell'emergenza 15mila 797 persone. Sempre in crescita, purtroppo, il numero dei decessi: ieri il bollettino di Azienda Zero segnava un totale di 522 morti bellunesi con covid dall'inizio della pandemia.

NEGLI OSPEDALI

In discesa anche la pressione sugli ospedali. Sono 73, attualmente, i pazienti con Covid ricoverati tra Belluno e Feltre: 8 sono gravissimi in Terapia Intensiva (1 al San Martino, 7 al Santa Maria del Prato). Gli ospedali di comunità (ovvero strutture residenziali a ricovero breve) rimasti aperti sono Belluno e Feltre: 17 i pazienti ancora ricoverati nelle due strutture. E anche sul fronte degli ospedali arrivano le buone notizie: nelle ultime ore è stata chiusa l'area di degenza di Geriatria covid 2 al quarto piano del padiglione Dalla Palma del Santa Maria del Prato. Da ieri, quindi, la Geriatria covid è concentrata al 3° piano.

LA CAMPAGNA VACCINALE

Continua anche la campagna vaccinale. Sono 8832 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate a ieri dall'Usl 1 Dolomiti, come riporta l'aggiornamento della Regione. Di questi bellunesi 6407 hanno ricevuto una sola dose, 2424 sono le persone ormai immuni che hanno ricevuto due dosi. L'avanzamento dell'azienda sanitaria nella campagna vaccinale, rispetto all'obiettivo della fase 1, è al 41,6% in linea con le altre Usl. La maggioranza di vaccinati sono operatori socio sanitari, infermieri e medici, oltre ad anziani ospiti delle Rsa. L'Usl ha spiegato nella nota di ieri: «Pur con i limiti del noto problema dell'approvvigionamento delle dosi, continua la campagna vaccinale. Prosegue negli ospedali e nei centri di servizio la somministrazione delle seconde dosi di vaccino Pfizer: hanno ricevuto questa seconda dose oltre 2 mila persone, per la gran parte operatori sanitari impegnati nella prima linea assistenziale covid. Domenica prossima al drive in del San Martino eseguiranno la seconda dose gli operatori/volontari delle rete 118. Sabato 30 gennaio, con l'utilizzo della prima fornitura del vaccino Moderna, si continuerà l'offerta vaccinale per le categorie della fase 1». (A.Tr)

