IL BILANCIO

VENEZIA Gli attualmente positivi - come li chiamano gli ormai famigerati bollettini giornalieri, dalla Protezione civile ad Azienda Zero - sono quella categoria di persone che hanno Covid-19 nel loro organismo, in un determinato luogo, Italia come il Veneziano. Sono i malati hic et nunc, ovvero qui e ora. Variano di giorno in giorno e la curva del loro numero dà l'idea di come sia la diffusione del contagio. Traslandola in un'immagine medica ormai (purtroppo) familiare e tarandola sui 44 comuni che compongono l'area metropolitana di Venezia, il loro numero è il tampone esatto della provincia. Dal conto sono esclusi i decessi, i guariti, i positivi sierologici. Sono incluse solo le persone che hanno il tampone positivo più vicino all'ultimo bollettino.

E il loro numero è in calo.

L'ANALISI

Erano 1.124 il 2 aprile, sono 1.018 ora, stando alla rilevazione di ieri mattina. La fonte è sempre la stessa: il bollettino giornaliero di Azienda Zero. La differenza tra i due estremi sembra minima, ma ripercorrere ogni giorno dal 2 aprile a ieri dà la dimensione della curva. Ci sono stati picchi altissimi nel giro di ventiquattr'ore e discese ardite. L'ultima, la più vertiginosa, l'ha messa in tabella il bollettino di domenica 19 aprile quando il numero degli attualmente positivi è arrivato a toccare quota 1.020. Si partiva (sabato) da 1.125: 105 attualmente positivi in meno.

Nel conto, ovvio, ci vanno anche i nuovi casi, a cui però sono da sottrarre i guariti di giornata, in costante aumento e sempre di più dei neo contagiati. Ecco perché, alla fine, si ha una diminuzione dei casi giornalieri di positivi.

LA GIORNATA DI IERI

Il buon andamento degli attualmente positivi è dato anche da un aumento lento e costante ormai dei nuovi casi di contagio: ieri il bollettino mattutino di Azienda Zero ne registrava 34 in più rispetto alla rilevazione del giorno precedente. In tutto, nel Veneziano, le persone che hanno incrociato la propria strada con Covid-19 sono 2.177 (compresi guariti, decessi e, chiaro, attualmente positivi). Il bollettino di ieri raccontava poi di un calo complessivo dei ricoveri nei vari reparti e anche nelle terapie intensive degli ospedali dell'Ulss 3 e dell'Ulss 4. Così come delle persone curate a casa. Aumentano, invece, i dimessi, arrivati a quota 297.

ANCORA 6 CROCI

Continuano i decessi: sono stati sei quelli tra la sera di domenica e ieri. Domenica sono spirati Fiorella Bortolozzo, 73 anni, di Fossò, morta a Dolo, dov'era stata portata dalla casa di riposo di Fiesso d'Artico; ed Elide Durigon, 87 anni di Zelarino, morta a Villa Salus. Sono invece deceduti ieri, a Dolo, Marcella Ferrari, 99 anni, di Chioggia; Mirca Dall'Omo, 88 anni, di Chirignago; Valter Tessarotto, 67 anni di Asseggiano. Un lutto ha colpito anche la Residenza Venezia di Marghera: è morta una donna di Marghera da tempo lì ospitata.

CASE DI RIPOSO: IL REPORT

Ieri la Regione Veneto ha diffuso i dati finali dell'indagine nelle case di riposo della regione. Nell'Ulss 3 Serenissima sono risultati positivi al nemico invisibile 221 ospiti, di cui 37 sono deceduti - chi in struttura, chi in ospedale - con un indice di letalità del 16,7 per cento. Spostando la lente sull'Ulss 4 Veneto Orientale, sono stati 46 gli anziani contagiati da Covid-19 e 9 di loro sono deceduti: erano tutti residenti della Francescon. Nell'Ulss 4 il tasso di letalità è del 19,6%. In tutto il Veneziano quindi sono stati 267, di cui 46 hanno pagato il prezzo più caro al contagio.

