Siete risultati positivi al tampone per il virus o siete il contatto stretto di persona positiva? Ecco come dovete comportarvi nel periodo di quarantena / isolamento. La permanenza al proprio domicilio durante il periodo di quarantena è un obbligo di legge e il mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni penali ed amministrative. È possibile uscire di casa solo per oggettivi motivi di salute (come, ad esempio, recarsi a fare il tampone). Non uscire di casa anche se asintomatici; è possibile andare nel giardino di casa, purché non in presenza di altre persone; misurare la temperatura due volte al giorno (mattina e sera), possibilmente alla stessa ora; è opportuno che non vi sia alcun contatto con le persone conviventi, ma nel caso è necessario indossare sempre la mascherina chirurgica ad ogni contatto e mantenersi a una distanza di almeno 2 metri; proteggere naso e bocca in occasione di tosse o starnuti, gettare i fazzoletti di carta subito dopo averli usati e lavarsi o igienizzarsi le mani. Non è possibile ricevere visite da persone esterne al nucleo familiare convivente. Soggiornare se possibile in stanza singola e dedicata, da arieggiare più volte al giorno. Se possibile utilizzare bagno dedicato o, in alternativa, igienizzarlo dopo l'uso con prodotti a base di cloro (es. candeggina, varechina, amuchina). Pranzare in orari diversi dagli altri membri della famiglia, utilizzando stoviglie personali. Tenere un'accurata igiene delle mani lavandole spesso. Per asciugare le mani, usare asciugamani di carta che devono essere eliminati o, in alternativa, utilizzare asciugamani strettamente personali, tenendoli separati dagli altri.

Per ulteriori informazioni o necessità covid_19@aulss1.veneto.it o 0437/514343 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA