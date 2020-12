LA PROPOSTA

JESOLO «Utilizzare la Croce rossa di Jesolo per ricoverare le persone positive al covid». Aumento di ricoveri al Covid Hospital di Jesolo, gli attivisti dell'associazione Jesolo in Movimento, che rappresenta gli aderenti del Movimento 5 stelle del litorale, propongono di usare la struttura della Cri di via Levantina. Si tratta dell'immobile attualmente inutilizzato che si trova giusto a lato dell'ospedale di Jesolo, una struttura dotata di diversi posti letti e che potrebbe dunque ospitare i malati di covid, almeno quelli destinati al ricovero nei reparti di malattie infettive e non necessitano del trasferimento nelle terapie intensive. In questo modo verrebbero preservati gli altri ospedali del territorio che potrebbero così continuare la loro attività. Senza dimenticare la possibilità di usare un immobile spesso finito al centro di aspre polemiche per l'accoglienza ai richiedenti asilo, ma oggi vuoto e destinato a metà mese a una nuova asta pubblica. «Siamo preoccupati per la situazione che si sta creando dice Antonio Lunardelli, portavoce dell'associazione e soprattutto per la possibilità di ricavare altri reparti dedicati al Covid negli altri ospedali di San Donà e Portogruaro. Temiamo conseguenze negative per la degenza ospedaliera che si vedrebbe togliere altri posti letto (oltre a quelli già sottratti a Jesolo) privando i cittadini di cure, interventi e riabilitazioni di cui necessitano. Per questo proponiamo di utilizzare la vicina Croce rossa, nata appunto allo scopo curativo delle persone, predisponendo dei reparti dedicati al covid e interessando appunto il personale della Cri, che a livello nazionale sta collaborando alla lotta contro la pandemia». A favorire questa soluzione, c'è la vicinanza diretta con il Covid Hospital. «Organizzare i servizi non sarebbe un problema prosegue Lunardelli - la Croce rossa di Jesolo ha ospitato nel tempo centinaia di persone provenienti da tutto il mondo ed è dotata di spazi sufficienti per accogliere i pazienti. Chiediamo al nostro sindaco di adoperarsi per questa soluzione e di chiedere la riconversione dell'immobile in tempi rapidi, è l'unico modo per scongiurare di perdere ulteriori posti letto negli altri ospedali della zona». A chiedere un approfondimento su questa proposta è anche Carlo Bramezza, direttore generale dell'Ulss4. «E' una proposta commenta che va analizzata con interesse e considerata con attenzione, sia per la vicinanza con l'ospedale ma anche perché la stessa Cri sta già collaborando al contrasto al covid, a livello politico questa idea va approfondita».

G.Bab.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA