NELLE SCUOLEVENEZIA Continuano a salire i numeri dei contagi in provincia di Venezia che, in linea con il trend Veneto, vede concentrarsi nella fascia scolastica nuovi positivi, anche se la situazione resta sootto controllo. In 4 giorni, dal 22 al 26 ottobre si è passati da 61 scuole interessate a 81 scuole con un più 32,8%. Andando nel particolare, le classi dove sono presenti uno o più casi positivi sono passate da 108 a 130, con un...