SANTO STEFANO Se ne andavano in giro a fare shopping nei negozi, ma erano positivi. I carabinieri di Santo Stefano hanno denunciato in stato di libertà una coppia di coniugi residenti a Comelico Superiore per aver violato le leggi sanitarie (art. 260 del Testo unico), che punisce chi non osserva un ordine «legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva». Un reato che prevede una pena congiunta dell'arresto «fino a 6 mesi». I due, secondo quanto ricostruito dai militari, sono stati sorpresi fuori dalla propria abitazione dove sarebbero dovuti restare in isolamento in quanto positivi al Covid-19. I coniugi erano stati segnalati più volte a fare acquisti nei negozi del loro comune e in diversi controlli non sarebbero stati trovati a casa. Intanto per una nuova classe del Comelico è scattata la quarantena. Da ieri sono a casa gli alunni della terza media di San Pietro.

NUOVE REGOLE

Stavolta, però, la lontananza dai banchi potrebbe risolversi molto più velocemente. La nuova ordinanza del Presidente della giunta regionale renderà, infatti, nei prossimi giorni più semplici i percorsi di rientro alla normalità delle classi coinvolte da un caso (unico) di positività. Il Dipartimento di prevenzione e l'Ufficio scolastico provinciale stanno infatti concordando l'applicazione di dettaglio dell'ordinanza, firmata venerdì scorso sui test rapidi, che prevede l'accesso a scuola e l'esecuzione del test di screening post positività. La nuova strategia di contenimento del Covid-19 in ambito scolastico interesserà gli alunni dalla seconda elementare alla quinta superiore. Mentre per l'asilo e la classe prima elementare si continuerà con la procedura adottata finora.

IL PRESSING

L'importante novità viene spiegata anche dal vicesindaco di San Pietro, che ieri si è più volte confrontato con il Dipartimento di prevenzione, in particolare con il direttore Sandro Cinquetti. Un pressing cui ha contribuito anche il sindaco di San Pietro, Manuel Casanova Consier, nel cui comune sono stati riscontrati importanti numeri di positività. «Ci siamo sentiti più volte racconta Dennis Zambelli Sopalù, assessore all'istruzione di Villa Poli per capire quale possa essere la gestione nell'immediato futuro a seguito della nuova ordinanza regionale. Grazie a questa, in caso di un'unica positività gli alunni potranno riprendere l'attività. Qualora invece si riscontrasse un secondo caso positivo sarà necessario ricorrere alla quarantena. I test rapidi partiranno già domani (oggi per chi legge) a Tai. Non è stato possibile attivare subito per la nostra classe terza, poiché sono in fase di raccolta gli atti di consenso preventivo firmato dai genitori degli studenti da parte dei singoli istituti, cui spetterà far partire il nuovo protocollo». Una volta consegnate le autorizzazione il team dei sanitari si recherà a scuola per effettuare i test rapidi. «Si tratta di una notizia positiva continua il vicesindaco . La nuova procedura consentirà di evitare di aspettare i quattordici giorni di quarantena».

RITORNO IN CLASSE

Tra le aperture tanto attese, ieri vi era quella dell'asilo di Campolongo, rimasto senza alunni poiché le famiglie non avevano ancora ricevuto gli esiti dei tamponi. Riscontro che è cominciato ad arrivare durante la giornata. Dopo il secondo tampone di controllo negativo, ha terminato il periodo di quarantena anche la classe dell'istituto tecnico di Feltre interessata da una positività nelle scorse settimane. Sempre per l'ambito scolastico, ieri è partito il drive-in con accesso libero per i soggetti sintomatici frequentanti la scuola in località SagrognaVia Meassa a Belluno: la nuova logistica ha funzionato con regolarità, alleggerendo la viabilità intra ed extraospedaliera del San Martino.

