LA SITUAZIONE

PORDENONE Altri due decessi, l'ottavo e il nono dall'inizio dell'emergenza, colpiscono la casa di riposo Micoli-Toscano di Castions di Zoppola. Ieri pomeriggio, nel reparto Covid dell'ospedale di Pordenone, è morto Pietro Quinto, pensionato classe 1933. Aveva 87 anni. In serata, in ospedale a Pordenone è stato registrato il decesso di un altro anziano proveniente dalla stessa struttura.

Nella stessa giornata, però, all'Hospice di San Vito al Tagliamento è arrivata una doppia bella notizia: due anziani ricoverati nella struttura e facenti parte della stessa residenza di Castions hanno ricevuto il tampone negativo e sono pronti alle dimissioni. Hanno sconfitto il Coronavirus. Si tratta della terza e della quarta guarigione con riferimento alla casa di riposo. A Pordenone il bilancio delle vittime è salito a quota 29, mentre in regione sono stati registrati quattro decessi in 24 ore, per un totale di 206 vittime del Covid-19.

IL CASO IN OSPEDALE

Ieri, però, l'ospedale Santa Maria degli Angeli è di nuovo piombato nell'emergenza contagio nei reparti diversi da quello dedicato al Covid-19. Si parla in particolare della Seconda medica, toccata dalla positività di cinque pazienti negli ultimi tre giorni. Come misura precauzionale d'urgenza, il reparto è stato blindato: in attesa dei tamponi a tappeto su pazienti e operatori, sono state bloccate le accettazioni e le dimissioni. E c'è un altro problema, non di poco conto: almeno due dei cinque pazienti poi rivelatisi positivi, infatti, sarebbero entrati in reparto dopo un filtraggio poco efficace in Pronto soccorso. Ci si riferisce al 10 e 11 aprile. Un altro caso si riferirebbe a una paziente trasferita temporaneamente al Cro di Aviano e successivamente risultata positiva. Si tratta del 13 aprile, stessa data nella quale gli ultimi due pazienti hanno ricevuto l'esito positivo del tampone. Non si parlerebbe quindi di un focolaio, ma di episodi separati. Per quanto riguarda i sei operatori sanitari contagiati, i fatti si riferiscono al 26, 27, 28 e 30 marzo. Non sarebbero quindi collegati ai pazienti. Da ieri sera, 25 posti letto sono stati resi disponibili nell'ex Pneumologia, per far respirare la Seconda medica. Duro attacco della Cgil sulla vicenda: «Il contagio conferma le nostre preoccupazioni sul rischio di infezione nei reparti».

IL BILANCIO

I casi positivi in Fvg sono 2.520, con un incremento di 38 unità rispetto a Pasquetta. Si registra un nuovo calo. I totalmente guariti sono 627, mentre i clinicamente guariti (persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone) sono 788. Ma è necessaria una precisazione: l'aumento dei guariti resta netto e costante, ma i dati comunicati ieri comprendono il cumulo di Pasqua e Pasquetta. Sono 28 i pazienti attualmente in Terapia intensiva (due in meno di lunedì), mentre i ricoverati in altri reparti risultano essere 166 e le persone in isolamento domiciliare sono 705.

IN PROVINCIA

Scende ancora il numero dei pazienti attualmente positivi (tolti i deceduti e i guariti), che sono 425, cioè 11 meno di lunedì. Cinque in più i ricoverati: erano 52 a Pasquetta e 57 ieri. Sempre 38 su 50 i comuni toccati dal contagio o dalle quarantene.

IL PREMIO

La Regione presenterà a breve alle rappresentanze sindacali una proposta di accordo per l'erogazione di un riconoscimento economico agli operatori che sono stati coinvolti, direttamente o indirettamente, nell'emergenza Coronavirus. Nel dettaglio, si tratta di 16 milioni di euro, di cui 6,5 andranno ad integrare lo stipendio. La proposta prevede un incentivo economicamente differenziato in base al rischio, che viene definito in due categorie: alto e medio. In base a questo schema saranno le Aziende sanitarie a effettuare una ricognizione per l'individuazione del personale interessato dal provvedimento. Infine le richieste dei sindacati del comparto sicurezza: prima le mascherine, poi i tamponi. Ma non a tappeto, meglio il sistema di tracciamento.

M.A.

