Contagi nell'Ulss 4 del Veneto orientale, la curva risale. E' quanto emerge dai dati diffusi ieri dalla stessa azienda sanitaria.

Nell'ultimo giorno di rilevamento, si sono contati 96 nuovi positivi; una settimana fa furono 39 in un giorno. La proiezione settimanale indica il trend in salita: 186 i nuovi contagi registrati nella prima settimana di febbraio; 266 la seconda settimana e 426 nuovi positivi la terza settimana di febbraio.

Nel territorio dell'Ulss 4 in data odierna sono complessivamente 816 le persone contagiate da Covid-19, contro le 531 della scorsa settimana. Così Comune per Comune: Annone Veneto 15; Caorle 42; Cavallino Treporti 27; Ceggia 18; Cinto Caomaggiore 17; Concordia Sagittaria 60; Eraclea 37; Fossalta di Piave 7; Fossalta di Portogruaro 38; Gruaro 11; Jesolo 89; Meolo 23; Musile di Piave 23; Noventa di Piave 21; Portogruaro 129; Pramaggiore 23; San Donà di Piave 120; San Michele al Tagliamento 34; San Stino di Livenza 58; Teglio Veneto 14; Torre di Mosto 10. Per quanto riguarda i ricoveri, il Covid-Hospital di Jesolo accoglie attualmente 17 persone nell'area malattie infettive; altre quattro persone, con un quadro clinico più complesso, sono ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali di San Donà e Portogruaro.

Il centro servizi residenziali Stella Marina della stessa Jesolo, ospita attualmente 10 persone.

«Si raccomanda di osservare sempre le precauzioni volte ad impedire la circolazione del virus - è l'appello dell'Ulss4Veneto orientale - evitando assembramenti, utilizzando la mascherina, igienizzando spesso le mani.

Fabrizio Cibin

