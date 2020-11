NEI COMUNI

SAN DONÀ/ CONCORDIA Il virus non risparmia le istituzioni e i Comuni, luoghi pubblici per eccellenza, ponendo gli amministratori in prima linea. Soprattutto nel Veneto orientale. «Da mercoledì scorso sono in quarantena in casa, e rimarrò confinato fino a sabato prossimo, 7 novembre». A renderlo noto è l'assessore alla Sicurezza di San Donà Walter Codognotto, risultato positivo al virus, che intende porre un freno alle voci sulle sue condizioni che si erano diffuse in città nei giorni scorsi. Si tratta del primo caso di positività nella giunta Cereser: nessun altro componente risulta contagiato, come nessun dipendente comunale. «Ho avuto un po' di febbre mercoledì scorso ma ora sto meglio - spiega Codognotto la febbre è durata solo mezza giornata. Mi sono sottoposto a due tamponi per sicurezza che purtroppo hanno dato esito positivo. Ora sono isolato e tranquillo, la situazione è monitorata e sotto controllo». Codognotto assicura sulle condizioni di salute delle persone con cui ha avuto contatti stretti, che sono risultate tutte negative: familiari, dipendenti del Comune, agenti di Polizia locale che sono stati sottoposti al tampone. «Con il sindaco e gli assessori non avevo avuto contatti nelle 48 ore precedenti precisa - anche se qualcuno di loro si è comunque sottoposto al test risultando negativo. Le riunioni di giunta si fanno in video, ci si trova solo quando serve analizzare o firmare documenti. Ogni volta che sono andato in municipio o nel comando di Polizia locale ho sempre indossato la mascherina e disinfettato le mani». Quale può essere stata l'occasione del contagio? «Temo che la trasmissione del virus possa essere avvenuta nell'ambito del mio lavoro di assistenza tecnica di macchine per ufficio. Basta una tastiera o una stampante toccata da più persone e non pulita a dovere. Ho sempre osservato le precauzioni, in ogni occasione ho usato i dispositivi di prevenzione, il disinfettante lo porto in auto ma anche a San Donà la battaglia con il virus non è finita».

Ma il Covid ha colpito anche lo stesso sindaco di Concordia Sagittaria Claudio Odorico. «Da tre giorni sono in quarantena - spiega - avevo qualche linea di febbre e i classici sintomi dell'influenza. Così mi sono recato dal medico che mi ha inviato a fare il tampone». Il sindaco di Concordia si è sottoposto sia al test rapido che al tampone faringeo. Entrambe gli accertamenti hanno confermato la positività al coronavirus. «Non pensavo - spiega ancora il primo cittadino concordiese - di aver contratto il virus, credevo si trattasse di una classica influenza stagionale. Non avevo alcun sintomo particolare all'inizio se non un po' di malessere. Poi, con l'arrivo della febbre, sono subito andato dal medico. Non so quale sia il contatto che mi ha trasmesso il Covid, anche perchè ho sempre avuto molti contatti proprio per il mio incarico. Dopo i primi tre giorni la febbre se n'è andata. Non ho problemi respiratori e continuo a percepire gusti e odori. Ora dovrò rimanere a casa fino all'8 novembre. Chiedo a tutti di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento sociale per cercare di frenare questo virus». Per Odorico non ci sono problemi dal punto di vista amministrativo, avendo continui colloqui telefonici con i colleghi dell'amministrazione comunale. Eventuali ordinanze saranno firmate dalla vice Erica Chinellato.

