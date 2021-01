FOCOLAIO

MEOLO Il 10% dei bambini della scuola primaria San Pio X di Meolo è risultato positivo al Covid. Lo screening, portato a termine lunedì scorso dall'Ulss 4 su tutti gli allievi del plesso scolastico, ha accertato 25 casi di contagio tra i quasi 260 alunni della scuola, oltre a 4 insegnanti. Un numero preoccupante anche perché i bambini positivi sono distribuiti in 11 classi, su 14, per cui tutti gli allievi che le frequentano sono stati posti in isolamento. A questo punto, anziché riaprire la scuola alle sole tre classi in cui non si è verificato alcun caso di contagio, il sindaco Daniele Pavan ha deciso di prolungare la chiusura della scuola fino a venerdì 29, con l'aggiunta della giornata di sabato 30 quando, come previsto dall'orario scolastico, alla primaria non si svolgono lezioni.

LA SERRATA

Da giovedì 21, quando c'è stata la serrata della San Pio X, a domenica 31, termine dell'ulteriore proroga, si arriverà a dieci giorni di chiusura della scuola. «La decisione di mantenere la chiusura non è dovuta soltanto alle poche classi che l'avrebbero frequentata - precisa il sindaco Pavan - ma anche perché la situazione di quanto accaduto è ancora in fase di studio, per cui cautelativamente preferisco che l'Ulss 4, la responsabile Covid dell'istituto e il dirigente scolastico analizzino bene la possibilità di riaprire in sicurezza, anche rivedendo l'organizzazione della mensa o di altre attività, così da studiare meglio il ritorno in classe degli alunni». Il sindaco non si nasconde che la presenza del Covid a Meolo è destinata ad aumentare in modo significativo. «Se da un lato - dice Pavan - siamo riusciti a fermare in tempo un focolaio prima che la situazione degenerasse, dall'altro siamo consapevoli che i casi di positività in paese sono destinati ancora a crescere per ovvia conseguenza dei contatti familiari». Già il dottor Nillo Tallon, responsabile sanitario della casa di riposo I Tigli, dove in questo mese sono stati riscontati oltre venti casi di anziani positivi, aveva lanciato l'allarme sul proliferare del virus a Meolo, segnalando come nel suo ambulatorio di medico di base, dove effettua il tampone ai pazienti, fossero arrivati familiari di allievi che avevano contratto il Covid dai figli.

INVITO ALLA PRUDENZA

«Adesso diversi genitori di bambini infetti sono positivi - sottolinea il dottor Tallon - Mi è capitato il caso di un genitore a cui era stato fatto il tampone il giorno prima ed era negativo, il giorno dopo è venuto in ambulatorio da me ed è risultato positivo al tampone». In controtendenza sulla diminuzione dei casi di positività a livello regionale, a Meolo il numero dei contagiati sta aumentando. «Attualmente abbiamo un'ottantina di persone positive al Covid - valuta il sindaco Pavan - La metà sono ben identificati: una ventina di anziani della casa di riposo e 25 bambini della scuola primaria. Ma se gli anziani sono isolati e non possono diffondere il Covid, è invece opportuno che i genitori degli allievi siano tutti convinti di dover osservare le regole per l'isolamento del figlio e non compiano rischi inutili, altrimenti torniamo indietro, e molto velocemente. Se vengono rispettate le prescrizioni, possiamo tornare a riaprire la scuola già da lunedì prossimo per le classi che hanno terminato i 10 giorni di isolamento, dopo il tampone di controllo».

Emanuela Furlan

