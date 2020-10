Esplode il caso alla scuola dell'infanzia Arcobaleno di Campalto. Otto maestre, tutte positive. Ma è solo l'ultimo e forse più eclatante episodio che conferma come il coronavirus si stia diffondendo tra i più piccoli. Una situazione prevedibile laddove l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale sono di fatto impossibili, ma che ugualmente si è scongiurato fino all'ultimo nella speranza che non si verificasse. Nell'asilo, che fa parte dell'istituto comprensivo Gramsci di via Passo Campalto, da ieri mattina sono state sospese le attività e il plesso è rimasto di fatto chiuso. Tutto è iniziato con qualche caso di malessere tra le educatrici, che hanno età tra i 35 e i 55 anni, e anche tra i bambini della fascia 3-6 anni. Ma se tra i piccoli si pensava al solito malanno di stagione, ben presto diversa si è prospettata la posizione delle maestre. Ora è partito lo screening diffuso ai bimbi e anche alle loro famiglie. A Venezia segnalati altri casi con insegnanti infetti e bambini in isolamento, ma proprio ieri sono rientrati in classe i bambini della scuola dell'infanzia Munari chiusa da lunedì scorso. Questo il bilancio dell'emergenza sanitaria negli ultimi sei giorni: 5 morti e 475 contagiati. Ogni 10 tamponi spunta una persona alle prese col virus.

Alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA