LA PAURA

FELTRE Un copione che si ripete, una storia che fa temere il peggio. Esattamente come il 5 marzo scorso, ieri, sono stati bloccati i reparti di Chirurgia e Geriatria del Santa Maria del Prato di Feltre, dopo la positività di un'infermiera al rientro da un periodo di ferie. La sanitaria ha lavorato in questi giorni proprio in quelle aree dell'ospedale feltrino, ma, come sottolinea l'Usl, si è infettata quasi certamente all'esterno.

SECONDA ONDATA?

E così ieri mattina è tornata la paura: era iniziato così quasi 6 mesi fa il primo focolaio in provincia di Belluno, con il contagio che aveva messo, per la prima volta, il territorio Bellunese di fronte al virus. Ma questa volta è diverso, garantisce Sandro Cinquetti, direttore del Servizio igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti. «La situazione qui è completamente diversa da allora - spiega Cinquetti - abbiamo strumenti diversi, una rapidità di intervento che non c'era allora, sistemi di protezione individuale e disponibilità di tamponi, che ci consentono di essere molto tempestivi ed efficaci». Insomma il direttore Cinquetti è ottimista, anche dopo i primi tamponi effettuati su medici e degenti che erano ieri negativi (una decina) e parla di «segnali favorevoli». Non sembrerebbe quindi essere l'inizio della famosa seconda ondata.

LA SCOPERTA

È da ieri notte che la notizia dell'infermiera feltrina positiva è nota all'Usl e ieri mattina è scattato tutto il protocollo previsto. La donna di mezza età, residente in città, ha iniziato a sentirsi male e da lì è scattato immediatamente il tampone. Mercoledì sera il drammatico responso: positiva. L'infermiera, che era appena rientrata al lavoro dopo un periodo di ferie e aveva avuto contatti con diverse persone, è isolata nella sua casa. Così come, di fatto, i due reparti, per ora.

NEI REPARTI

L'Usl ieri in una nota ha spiegato che «l'infermiera svolge in ambito ospedaliero un'attività di supporto trasversale a favore di varie unità operative. Per questo «per due unità operative, Chirurgia e Geriatria, maggiormente interessate dall'attività di tale infermiera, a scopo massimamente precauzionale, in attesa dell'esito dei tamponi di controllo sul personale e sui degenti di tali unità operative, sono stati limitati gli accessi ai soli pazienti urgenti rinviando di uno-due giorni i ricoveri programmati». Sono decine i tamponi effettuati ieri, molti ancora in attesa di risposta. Controllati, in un'indagine epidemiologica interna al Santa Maria del Prato il personale ospedaliero di Chirurgia e Geriatria e tutti i degenti. È bloccato infatti ogni nuovo ingresso sia in Chirurgia che Geriatria e anche eventuali dimissioni di persone ricoverate in queste due unità. Ma già, spiegano sempre dall'Usl «i primi tamponi refertati, circa una decina, sono negativi». Si tratta dei medici e sanitari della Chirurgia che quindi potranno tornare al più presto al lavoro. E nella nota si sottolinea che «l'ospedale di Feltre mantiene la sua piena operatività emergenziale, ambulatoriale e ordinaria».

L'INDAGINE

La infermiera feltrina è stata isolata a domicilio e l'equipe dell'Unità di Crisi del Dipartimento di Prevenzione dell'Usl Dolomiti (era stata costituita a marzo) sta risalendo alle decine di contatti della donna. È la seconda indagine epidemiologica, quella esterna all'ospedale, quella che scatta sempre in caso di positivi, con cui si risale alle persone che il contagiato ha visto. Il dottor Cinquetti parla di «un numero importante di contatti sia in ambito ospedaliero che extraospedaliero».

IL PROTOCOLLO

Una volta appurato che il primo test è negativo il dottor Cinquetti spiega che «i degenti continuano a lavorare col protocollo di gestione del contatto stretto, ovvero tamponi ogni 48 ore». In ambito ospedaliero l'attività, quindi, non si ferma e già oggi potrebbe tornare alla quasi normalità, ma con controlli frequenti per ciascuno dei contatti.

Olivia Bonetti

