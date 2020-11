LA VICENDA

CAVALLINO-TREPORTI Prima la corsa per i test sierologici e i tamponi molecolari. E poi un girone dantesco fatto di tentativi di comunicazione con gli uffici dell'Azienda sanitaria di competenza. Non solo i sintomi legati al Covid con le relative terapie da seguire, ma anche i problemi creati dalla burocrazia con continue telefonate e segnalazioni. Spesso a vuoto. E' la situazione segnalata da una ventenne di Cavallino-Treporti, N.S., risultata positiva al virus. Con lei anche altri famigliari e il fidanzato. Per tutti è scattato l'isolamento, con l'attivazione delle terapie da seguire direttamente a casa. Sullo sfondo, però, le difficoltà di comunicazione con l'Ulss4 per una vicenda che conferma la difficoltà del momento per pazienti ma anche per le Aziende sanitarie alle prese con un carico di lavoro enorme, ma che per i diretti interessati rischia di diventare giorno dopo giorno sempre più esasperante. Anche perché, va precisato, per la ragazza questa è la seconda quarantena nell'arco di un mese.

«Ai primi di ottobre racconta N.S. mia mamma che lavora in una struttura sanitaria fuori Comune è risultata positiva. Ho fatto il test e sono risultata negativa, per mia scelta personale ho deciso comunque di auto isolarmi per 14 giorni». Di fatto una scelta di rispetto nei confronti degli altri. La speranza di passare indenne la seconda ondata però si è infranta nei giorni scorsi quando è stata riscontrata la positività di alcuni parenti del fidanzato. «A questo punto al Ppi di Ca' Savio continua a raccontare la donna ho effettuato il test rapido che è risultato positivo. Nello stesso giorno a Jesolo, nel punto Covid allestito di fronte all'ospedale ho effettuato il tampone. L'esito, dopo varie richieste, mi è arrivato dopo tre giorni, ho voluto insistere perché tra i nostri famigliari ci sono persone che sono in attesa dell'esito da diversi giorni. Fortunatamente nessuno è grave, ma ricevere informazioni sembra un'impresa impossibile. E purtroppo nel nostro territorio ci sono più persone che si trovano in questa situazione».

Come se non bastasse a complicare la questione c'è poi l'aspetto dei contatti. «Appena ho saputo di essere positiva conclude la ragazza mi sono preoccupata di segnalare i contatti recenti, in particolare quello di un'amica passata per casa nostra quando ancora non sapevamo nulla e residente a Venezia. Ad oggi, nonostante la sua scelta di auto isolamento, non risulta che nessuno l'abbia chiamata e non ha ancora effettuato il tampone. Ho chiamato diverse volte gli uffici dell'Ulss4, ho inviato anche delle comunicazioni, una delle quali alla segreteria del Governatore Luca Zaia, ma senza ricevere una risposta. Purtroppo già è difficile affrontare questo momento, se ci mettiamo anche la burocrazia tutto diventa ancora più complicato». I vertici dell'Ulss4 hanno più volte sottolineato l'impegno dell'Azienda per fronteggiare il carico di lavoro legato al momento, anche con l'apertura del Covid Point a San Donà aperto per 24 ore.

Giuseppe Babbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA