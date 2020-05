IL CASO

CONEGLIANO L'ultimo test per il coronavirus ha bloccato la donazione degli organi. Quanto accaduto nell'ospedale di Conegliano mette in guardia tutti confermando ancora una volta come il Covid-19 agisca nel modo più subdolo possibile: in certi casi riesce a rimanere invisibile per cinque giorni anche al tampone. La settimana scorsa è mancata una signora che era ricoverata nel reparto di Medicina. Apparentemente il decesso non era legato a una infezione da Covid-19. La famiglia aveva deciso di procedere con la donazione degli organi. Ma l'accertamento eseguito dopo il decesso, in collaborazione con il centro di Padova, ha evidenziato che la donna era stata contagiata dal coronavirus. E così è stato bloccato tutto. Non solo.

La positività, che fino a quel momento non era nota, ha indotto l'Usl della Marca a sottoporre al test tutto il personale della stessa unità di Medicina. Nelle scorse ore sono arrivati i risultati definitivi: tutti e 58 i componenti dell'equipe sono risultati negativi. Significa che il virus non si è diffuso. Ad oggi non c'è alcun focolaio in corso all'interno degli ospedali della Marca. La triste vicenda di Conegliano ricorda da vicino quanto accaduto a metà aprile nel reparto di Prima medicina di Treviso. All'inizio del mese scorso era stata ricoverata una signora con una grave malattia neurologica. Al momento del suo ingresso in reparto erano stati eseguiti tre diversi test per verificare l'eventuale presenza del coronavirus. Tutti e tre avevano dato esito negativo. Accanto alla donna, da tempo costretta a convivere con pesanti problemi di salute, c'era sempre il marito. Negli anni l'ha assistita con un amore senza confini. Era stato così anche durante l'ultimo ricovero al Ca' Foncello. Il 13 aprile, però, l'uomo ha iniziato ad avere le febbre. Su indicazione dello stesso reparto di Prima medicina, si è recato al pronto soccorso. Qui è stato sottoposto al test per il Covid-19. E l'esito è stato positivo. Così è stata controllata nuovamente anche la moglie, che a quel punto è risultata a sua volta positiva. La coppia è stata immediatamente trasferita nell'unità di Malattie infettive. Oggi il loro quadro clinico è in progressivo miglioramento. Nel frattempo anche nel reparto di Prima medicina sono stati eseguiti i tamponi per evidenziare un'eventuale diffusione del virus. Al momento, però, non sono emerse altre positività al coronavirus. I casi di Conegliano e Treviso danno la misura di quanto difficile sia la lotta degli ospedali per impedire al Covid-19 di entrare all'interno dei reparti.

In vista della riapertura di domani, quando le strutture riprenderanno gradualmente anche le attività ordinarie, l'Usl della Marca ha definito un protocollo preciso che prevede l'esecuzione del test per il coronavirus sui pazienti che devono essere ricoverati o che devono affrontare un intervento chirurgico già cinque giorni prima che mettano piede in ospedale. «Il coronavirus sembra avere perso virulenza. Questo, però, dà origine a molti casi di persone contagiate senza sintomi, che possono diffondere l'infezione», ha avvertito Carlo Agostini, direttore dell'unità di Prima medicina di Treviso .(m.fav)

