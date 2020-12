LA GIORNATA

BELLUNO Emozione e agitazione, ieri mattina, tra i corridoi degli ospedali di Belluno e di Feltre per l'arrivo del vaccino anti-Covid testato dalla Pfizer. Le preziose dosi, 40 quelle destinate alla provincia, sono state trasportate all'interno di un furgoncino e, alle 11 del mattino, hanno raggiunto la loro destinazione. Venti al San Martino, scortate dagli agenti della polizia di Stato, altrettante al Santa Maria del Prato, arrivate con i carabinieri. Ad attenderli una squadra di operatori sanitari composta da un medico e da tre infermieri. L'ansia era palpabile. Si tratta infatti di vaccini contati che rappresentano un punto di svolta nella lotta all'epidemia da Covid-19. Bastava un minimo errore legato all'agitazione o a una mano che comincia a tremare all'improvviso per creare il caos. Invece tutto è andato secondo le previsioni.

LA PREPARAZIONE

Il team dell'Usl 1 Dolomiti ha preparato le dosi, arrivate in apposite borse di conservazione. Le caratteristiche del vaccino prevedono che possa essere mantenuto per 15 giorni dalla consegna nelle borse di conservazione del fornitore, per 6 mesi nelle celle frigorifere a temperatura -75°C: quindi, in questa prima tornata, non è stato necessario il passaggio nell'apposito freezer arrivato nei giorni scorsi in ospedale a Belluno. Le dosi ieri sono state inserite dal borsone in un contenitore e, con tutto l'occorrente necessario alla vaccinazione, sono state trasportate sopra un carrellino fino al punto indicato dall'azienda sanitaria: il tendone giallo allestito all'ospedale San Martino (area San Gervasio) di Belluno e la sala convegni dell'ospedale di Feltre.

IL VIA

Intorno alle 12.30 sono cominciate le vaccinazioni ai medici, infermieri e oss che lavorano in area Covid. Non solo professionisti ospedalieri ma anche medici di famiglia e operatori Usca. Alle 12.30 la prima dose al Santa Maria del Prato, alle 12.45 la prima al San Martino, dove erano presenti, in veste istituzionale, l'assessore regionale alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin e il presidente della Provincia Roberto Padrin. A Feltre c'era invece il presidente della Conferenza dei sindaci Paolo Perenzin a Feltre. Le vaccinazioni sono terminate alle 13.30. I neo-vaccinati, che si sono sottoposti all'iniezione in gran parte in modalità drive in quindi dalla loro auto, hanno aspettato 15 minuti nel piazzale e poi sono tornati a casa. Tra 21 giorni, cioè domenica 17 gennaio, dovranno tornare per la somministrazione della seconda dose.

L'USL

«Dopo mesi e mesi di preoccupazione per il diffondersi dell'epidemia Covid, con numeri importanti nel Bellunese soprattutto nella seconda ondata ha commentato il direttore generale dell'Usl 1 Dolomiti Adriano Rasi Caldogno si posa la prima pietra di una strada che dovrebbe consentire l'uscita da questo drammatico periodo pandemico. Abbiamo messo e metteremo in campo per questo percorso vaccinale, destinato a diventare di massa, le nostre migliori energie». «Il vaccino che proponiamo oggi - ha detto Sandro Cinquetti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione - è il frutto di uno sviluppo tecnologico unico nella storia della vaccinologia. Di regola per mettere a punto un nuovo vaccino sono serviti 3-5 anni. I vaccini Covid messi a punto dalle massime competenze scientifiche e farmaceutiche attive nel mondo si presentano efficaci e sicuri».

LA CAMPAGNA

Cosa succederà ora? «Il passo successivo ha spiegato il direttore sanitario Giovanni Maria Pittoni sarà presentare alla Regione il programma vaccinale Covid dei prossimi 2 mesi, tarato ovviamente sulle forniture settimanali. Per gennaio c'è già un'ipotesi di fornitura costante dei vaccini. Il Piano funziona. Cercheremo solo di renderlo più rapido, attraverso l'auto-compilazione dei questionari sulla salute». «A gennaio, in provincia arriveranno circa 2mila dosi alla settimana», ha chiarito Bottacin Ovviamente non saranno obbligatori. Si continuerà a vaccinare i sanitari e poi le case di riposo, sia ospiti che operatori». Dopo di loro si procederà a fasce d'età, dai più anziani ai più giovani.

Davide Piol

