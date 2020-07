L'INCHIESTA

VENEZIA Quei tre pos farlocchi avevano smesso di funzionare, all'improvviso, il 14 maggio 2018. Non una data a caso: in quella giornata, infatti, erano scattate le perquisizioni della prima tornata di denunce dell'operazione Vetro nero della guardia di finanza, l'inchiesta che aveva aperto il vaso di Pandora sulla frode fiscale di otto tra vetrerie e sale di vendita per un totale di quasi sette milioni di euro nascosti al fisco. Un'indagine che, a quanto pare, non si è ancora chiusa: gli uomini delle fiamme gialle del secondo nucleo operativo metropolitano di Mestre, diretti dal tenente colonnello Francesco Mirarchi, hanno scoperto una nona vetreria che, con un metodo praticamente identico, aveva nascosto all'erario 4 milioni di euro tra il 2014 e il 2018. L'evasione totale stimata è di un milione, cifra che il tribunale ha provveduto quindi a far confiscare dai tre conti correnti della vetreria.

Da quanto appurato, la vetreria in questi quattro anni aveva effettuato 2.600 operazione per i pagamenti delle opere in vetro, utilizzando tre pos che, però, non erano intestate all'azienda ma a un cambiavalute. Ai finanzieri sono venuti i primi sospetti vedendo che tra le operazioni, infatti, c'erano transazioni che da 600, 700, 2.5000 e persino diecimila euro: cifre poco compatibili per un cambio di valute.

Gli investigatori, allora, hanno cominciato a sentire i destinatari dei conti correnti: tutti quanti hanno confermato ai finanzieri che, in realtà, loro quei soldi li avevano spesi per comprare oggetti in vetro, e non per cambiare soldi. Il giochetto, quindi, era sempre lo stesso: il corrispettivo delle vendite in nero dei manufatti di vetro veniva pagato attraverso i pos del cambiavalute e accreditato sul conto corrente di quest'ultimo. Giornalmente poi i dipendenti dell'agenzia di cambio provvedevano a ritirare i contanti delle transazioni effettuate per restituirli alla vetreria. Sulla carta, quindi, risultava che quelle transazioni altro non erano che prelievi di contante, del tutto ininfluenti sulla contabilità della vetreria e formalmente in linea con l'operatività dell'intermediario. Otto gli indagati: i 2 amministratori pro-tempore della vetreria implicata, il responsabile dell'agenzia di cambiavalute e altri 5 soggetti amministratori di fatto delle imprese coinvolte e dipendenti dell'agenzia di cambio.

Il collegamento con l'inchiesta precedente parte da questo dettaglio: com'era possibile che in maggio, con la stagione estiva alle porte, la vetreria in questione avesse deciso di chiudere per sempre in un cassetto i pos per i pagamenti in nero? Secondo gli investigatori non era stata una decisione casuale, visto che quel giorno erano cominciati i guai per i loro colleghi. L'ufficio del cambiavalute si trovava, peraltro, all'interno della stessa vetreria. Tra le prove acquisite dai finanzieri, anche le contestazioni dei clienti che lamentavano un mancato arrivo della merce (cosa deve arrivare in un cambio di denaro?). Una cliente si era accorta della ricevuta emessa dalla vetreria, e aveva rilasciato una recensione negativa su tripadvisor. La risposta del titolare? «Probabilmente si è confusa».

Sette finora i patteggiamenti nell'operazione Vetro Nero: 10 mesi di reclusione per Claudio Pellarin, cambiavalute veneziano, sei mesi ciascuno per Michele Zampedri della Vivarini srl e Umberto Cenedese della Ars Cenedese Murano srl, 4 mesi e 20 giorni per Nicola Foccardi della Linea Murano Art srl, 7 mesi e 10 giorni a Massimiliano Schiavon (della Schiavon Massimiliano Art Team), sei mesi, convertiti in poco più di 21 mila euro a Giorgia Schiavon (Vetreria Artistica Reno Schiavon) e 4 mesi convertiti in 30 mila euro a Carlo Masotti (Vetreria Murano Arte).

