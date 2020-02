PORTUALITÀ

MESTRE I tre scenari inviati il mese scorso al ministero dei Trasporti, come richiesto dal ministro Paola De Micheli, sono uno peggio dell'altro per il traffico mercantile, anche se consentono di sistemare temporaneamente, in attesa della decisione definitiva, più navi da crociera possibile, spostandole dalla Marittima di Venezia a Porto Marghera, per garantire l'avvio della stagione.

Terminal delle Autostrade del mare di Fusina (ovvero terminal traghetti), Tiv di Marghera (nell'area compresa tra i canali industriali Ovest e Nord), con le due banchine Lombardia e Veneto, queste sono le tre soluzioni combinate assieme nei tre scenari che, sottolinea in premessa il documento del Porto, incidono in maniera più o meno rilevante sulle attività e sulle concessioni dei terminal commerciali coinvolti, e che rappresentano la potenziale massima offerta portuale ma che non considerano quale sarà la risposta delle compagnie crocieristiche: gli scenari, insomma, non riescono a prevedere se le compagnie da crociera manterranno le toccate a Venezia o se si trasferiranno, come hanno già in parte fatto in questi ultimi anni, a Trieste o altrove. Il programma 2020 per Vtp, Venezia terminal passeggeri, è di 588 navi complessive, divise tra 115 navi di stazza inferiore a 40 mila tonnellate e 473 unità più grandi.

GLI SCENARI

Il primo scenario prevede l'utilizzo del terminal di Fusina e della banchina Lombardia del Tiv e consente di spostare dalla Marittima a Marghera 153 delle 588 navi. Contrariamente a quanto sostengono Renato Darsiè del partito dei Comunisti italiani, Renzo Scarpa e Ottavio Serena del gruppo Misto in Comune e Andrea Gersich che ritengono possibile sistemare temporaneamente buona parte delle navi da crociera a Fusina, secondo i tecnici del Porto lì potranno essere collocate solo 2 navi (per non ostacolare i traghetti e perché le banchine sono troppo corte), mentre le altre 151 dovranno andare al Tiv. Delle tre, questa è la soluzione che garantisce il miglior equilibrio tra minori penalizzazioni delle attività commerciali e la ricollocazione di un numero maggiore di navi da crociera a Marghera.

Lo scenario due differisce dal primo solo perché si prevede di limitare l'uso del Tiv solo al sabato e alla domenica: così però le navi da crociera sarebbero solo 76.

Infine lo scenario tre contempla l'utilizzo del solo terminal Tiv, sia della banchina Lombardia sia della Veneto, e in questo caso le navi da crociera salirebbero a 241. Al contempo, però, i danni per i traffici commerciali sarebbero ingenti: anche ipotizzando di spostare una parte del traffico container alla banchina del terminal Vecon, 100 mila container andrebbero comunque perduti e, con essi, 50 posti di lavoro.

Per ospitare le navi da crociera bisognerebbe spendere 700 mila euro a Fusina, 1 milione e 161 mila euro alla banchina Lombardia e 376 mila euro alla banchina Veneto del Tiv, senza contare gli ulteriori extra-costi determinati dalla necessità di riorganizzare i servizi passeggeri e ridifinire i canoni demaniali pagati dai concessionari dei terminal dato che ci rimetteranno soldi.

Elisio Trevisan

