PORTOGRUARO

«Non si può morire in questo modo, vogliamo giustizia per Marcella Boraso». A parlare sono i residenti di via Croce Rossa che intendono rimanere anonimi. La voglia di giustizia si fa strada dopo la terribile scomparsa della donna, quando nella rampa di scale del caseggiato Ater dove abitava sono ancora presenti i segni di fuliggine, dopo l'incendio nell'appartamento di Marcella.

Quel giovane vicino di casa accusato del femminicidio era conosciuto per una lunga scia di furti e dispetti ai residenti della zona. Nel quartiere per lei le parole sono di pena e sconforto, per lui di esasperazione. «Erano amici ma li sentivamo litigare spiega un inquilino sia in strada, sia nell'appartamento, sembra per questioni di soldi. Alterchi verbali, non lo abbiamo mai visto picchiarla. Lui abita qui da circa quattro anni. Lei aveva qualche problema. Lui si approfittava delle sue debolezze, spesso andava a trovarla, facevano tardi, urlavano. Ci dispiace per lei, non dava fastidio a nessuno. Ora è accusato di aver ucciso quella poveretta. La mattina ci siamo accorti che dal suo appartamento veniva un odore di bruciato e un fumo nero».

«Ha cercato di intimidire i miei genitori perché gli avevano detto più di una volta di smetterla di litigare con lei aggiunge un altro - ma dava fastidio a tutto il quartiere, ultimamente lo si vedeva un po' meno, anche gli abitanti del suo condominio lo temevano». Qualche residente indica il proprio garage che riporta dei segni di effrazione. «È venuto a rubare anche da noi un tagliaerba, un'altra volta aveva sottratto degli alimentari. Quando è venuto Moreno Morello a fare il servizio che lo riguardava per Striscia la notizia c'era un po' tutto il quartiere. Ma lui se ne fregava, perché anche se i carabinieri lo portavano in caserma, la sera era di nuovo libero».

«Una volta per uno screzio mi ha minacciato - spiega un altro - mi ha detto: ti faccio... facendo segno di usare il coltello, anche se poi non è successo nulla». Ma era autore anche di semplici dispetti: «Ci ha rubato una pianta e un ombrello per ripicca continua Si dice che abbia appiccato un incendio al campo sportivo di Portogruaro. Le forze dell'ordine nel suo appartamento avevano trovato un trattorino-tagliaerba della società sportiva, per cui correva voce che fosse stato lui ad appiccare l'incendio».

«Non sembrava essere del tutto a posto commenta una vicina ci chiediamo come possa essere rimasto a vivere occupando un appartamento, sembra senza autorizzazione. I carabinieri vengono a pattugliare la zona con una certa frequenza e tutte le autorità sono state già avvisate. Ci chiediamo come abbia potuto continuare ad abitare in quel posto, senza alcun provvedimento di sfratto. Qualche altra autorità avrebbe dovuto provvedere. Abitiamo qui da circa 14 anni e la zona era tranquilla prima che lui arrivasse». Nel quartiere si faceva vedere, anche in compagnia di Marcella Boraso, alla pizzeria Lo sfizio. Il titolare Paolo Capello spiega che si presentava ogni tanto con il cane chiedendo un trancio di pizza in omaggio.

«Qualche volta glielo abbiamo offerto spiega non era uno sbruffone ma un tipo po' strano. Lo abbiamo visto anche in compagnia di quella donna. Un giorno si è presentato anche con un altro ragazzo un po' problematico che conosco di vista. Un campanello d'allarme è vedere una persona come lui bazzicare in giro ad ogni ora del giorno, senza lavorare. Qui negli anni è stata forzata la porta del retro ma non posso dire che fosse stato lui».

«Una volta ha rubato degli strumenti musicali e li ha messi sul proprio terrazzo spiega un cliente i derubati che abitavano nella zona li hanno visti e hanno chiamato i carabinieri. Non capiamo come dopo tanti furti che gli venivano attribuiti potesse essere ancora in giro».

Davide De Bortoli

