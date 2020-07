PORTOGRUARO

La Lega tenta la corsa in solitaria puntando tutto su Florio Favero.

Dopo mesi di attese, indiscrezioni, fughe in avanti e tentativi di dialogo, la Lega ha ufficializzato il nome del proprio candidato sindaco alle amministrative di Portogruaro: Florio Favero. «Un professionista, un architetto, conosciuto e stimato, il cui nome è stato condiviso dai militanti, dal direttivo e dal commissario provinciale Andrea Tomaello - commenta il segretario di sezione, Mattia Dal Ben - Con Favero, che sarà sostenuto da diverse civiche, il confronto è quotidiano con l'intento di fare sintesi con un programma concreto e focalizzato su temi centrali quali cultura, attività produttive, ambiente, sicurezza, sociale e associazionismo».

LE POLEMICHE

Il segretario non risparmia le critiche agli altri partiti del centrodestra, che avrebbero fatto saltare il tavolo delle trattative per una candidatura unitaria del centrodestra, individuata nella figura di Sara Furlanetto.

«La settimana scorsa ha spiegato Dal Ben - ci siamo presentati al tavolo delle trattative con tutte le buone intenzioni, dopo che ci era stata prospettata una terza. Proprio chi aveva proposto questa soluzione si è defilato per primo, facendo saltare ogni tipo di confronto e accordo, anche di fronte alla possibilità concreta di unire la maggioranza delle forze d'area. Evidentemente ha detto Dal Ben - non vi era a monte l'intenzione di perseguire concretamente questa nuovo progetto». Intanto Forza Italia, dopo Fratelli d'Italia, ha confermato il proprio appoggio al sindaco uscente Maria Teresa Senatore. «Constatata l'impossibilità, peraltro auspicata, di convergere in un unico candidato da parte di tutte le forze politiche afferenti al centrodestra, incluse le numerose liste civiche presenti nel territorio - ha detto il coordinatore provinciale e commissario di Fi Portogruaro, Michele Celeghin riteniamo, coerentemente con il mandato elettorale che sta per concludersi, di continuare nell'impegno che in questi anni ci ha visti amministrare assieme al sindaco Senatore ed ai partiti che fino ad oggi l'hanno sostenuta nell'azione di governo di Portogruaro».

FORZA ITALIA

«Da parte nostra ci sarà il massimo rispetto nei confronti di un'eventuale altra candidatura espressa da forze politiche e liste civiche di centrodestra, nello spirito di dialogo che ha contraddistinto questo tempo di trattative. Riteniamo peraltro che questo particolare momento, caratterizzato da una emergenza sanitaria che ha portato gravi conseguenze sul nostro tessuto economico e sociale, non possa porre in essere scelte e situazioni di improvvisazione che non gioverebbero ad azioni amministrative forti ed incisive indispensabili ora».

Teresa Infanti

