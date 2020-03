PORTOGRUARO

Ancora troppa gente in giro: controlli anche a chi passeggia tutti i giorni della settimana. Si è svolto ieri in Municipio un incontro operativo tra il sindaco Maria Teresa Senatore, i responsabili delle Forze di Polizia che operano nel territorio ed il coordinatore dei Volontari di Protezione Civile, Luca Villotta. La riunione ha permesso di fare il punto sulla situazione relativa all'emergenza Coronavirus. «Abbiamo concordato sul fatto che l'esigenza principale in questo momento ha detto il sindaco - è quella di continuare nell'opera di informazione da dare alla popolazione. Dobbiamo continuare a spiegare ai cittadini che il contagio può essere limitato solo se si rispetta la direttiva di restare a casa, limitando gli spostamenti solo per i casi consentiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La criticità maggiore è data dalle persone che passeggiano e che fanno attività sportiva all'aperto con il rischio che si creino assembramenti più o meno volontari. La cittadinanza - ha concluso - deve comprendere che anche le uscite autorizzate vanno fatte usando il buon senso. Le Forze di Polizia hanno comunicato al sindaco che continueranno ad operare in sinergia e che effettueranno i controlli, in ogni giorno della settimana, proprio per verificare le persone che transitano a piedi». L'amministrazione comunale, viste le recenti disposizioni emanate dalla Regione e le indicazioni pervenute dall'Ulss 4, ha deciso anche di sospendere temporaneamente l'attività del punto prelievi di Lugugnana. Per le prossime due settimane le persone che dovranno effettuare esami urgenti potranno fare riferimento al laboratorio dell'ospedale di Portogruaro, nei consueti orari di apertura. I cittadini che già avevano depositato le impegnative o che effettuano controlli periodici verranno direttamente avvisati dagli uffici comunali. Intanto, tutti i Comuni del Portogruarese hanno chiesto all'Asvo di avviare un servizio eccezionale di sanificazione delle strade. Ieri, i mezzi dell'azienda che si occupa di igiene urbana, hanno iniziato a spargere il prodotto disinfettante, composto da acqua e ipoclorito di sodio al 5 per cento, sulle strade di Caorle. Oggi i mezzi saranno impegnati a Portogruaro. «Tutti i Comuni, anche quelli che non hanno demandato all'azienda il servizio di spazzamento delle strade, ha spiegato il presidente di Asvo, Luca Michelutto ci hanno chiesto di avviare queste operazioni straordinarie, che interesseranno almeno nella prima fase le strade principali. I nostri cinque mezzi saranno utilizzati a doppio turno, sia alla mattina che al pomeriggio, in modo da coprire più territorio possibile».

Teresa Infanti

