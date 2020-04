PORTOGRUARO

Alla Residenza per anziani Francescon di Portogruaro gli anziani positivi al Covid 19 salgono a 20 e si registra il secondo decesso. Anche se non sono ancora disponibili tutti gli esiti dei tamponi eseguiti ormai due settimane fa, è questo il pesante bilancio dei contagi alla casa di riposo portogruarese, al momento l'unica struttura per anziani del Veneto orientale interessata dall'epidemia.

«Nelle due settimane di emergenza Covid-19 alla Residenza Francescon spiega la presidente Sara Furlanetto - sono stati complessivamente effettuati dall'azienda Ulss 4 190 tamponi. Su 163 esiti finora pervenuti (compiuti tra dipendenti ed ospiti) sono risultati positivi 20 anziani, mentre altri 24 sono risultati negativi. Nove dipendenti sono risultati positivi a fronte di 110 lavoratori che hanno avuto esito negativo. Dei nove dipendenti positivi, due sono totalmente asintomatici. A Jesolo, nel reparto Covid-19, è ricoverata una collega con cui siamo in contatto quotidiano e ci conforta sapere che sta migliorando».

SECONDO DECESSO

Ieri, a mezzogiorno, è però purtroppo deceduta la seconda anziana ospite della casa di riposo portogruarese. Si tratta di Eulalia Rutter, nata il 31 luglio 1929, nubile, di Cesarolo di San Michele al Tagliamento. La donna, affetta da altre patologie e che era seguita da due nipoti, era nel gruppo dei primi otto ospiti che sono risultati positivi al Covid 19. La direzione della Residenza ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia. «Stamattina (ieri per chi legge, ndr.) abbiamo avuto la visita della task force dell'Ulss 4 e si è concordato di fare i tamponi a cinque ospiti che sono positivi, poiché hanno superato i sintomi e quindi potrebbero essere ora negativi - riprende la presidente Furlanetto -. Dato che l'obiettivo è quello di far guarire i nostri anziani, questo è per noi un segnale importante che ci dà speranza e ci conforta sul fatto che stiamo gestendo l'emergenza al meglio delle nostre possibilità e ci dice che le scelte fatte in accordo con l'Ulss 4 potrebbero andare verso il risultato sperato».

ANCORA RITARDI

I ritardi che avevano caratterizzato la refertazione dei tamponi effettuati a partire dal 20 marzo scorso avevano creato un clima di tensione e di preoccupazione in struttura, soprattutto tra il personale. Proprio queste lungaggini hanno indotto l'Ulss 4 ad attivare proprio a Portogruaro un macchinario in grado di eseguire alcuni referti, che oggi vengono elaborati dalla Microbiologia di Mestre, attrezzatura per la quale si dovrà attendere ancora qualche giorno prima di vederla funzionante a pieno regime. «Oltre ai dipendenti a casa perché positivi al Coronavirus, - continua la presidente - abbiamo altri operatori assenti per malattia o maternità. In queste settimane abbiamo cercato di organizzare i turni per non creare alcun disservizio agli ospiti. Ciò è stato possibile grazie ai nostri operatori, che hanno dimostrato grande sensibilità e senso del dovere, e di questo li ringrazio. Per sopperire alla carenza di personale, abbiamo dovuto assumere altri sette operatori socio sanitari e faremo nuovi colloqui per assumerne altri nelle prossime settimane».

Teresa Infanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA