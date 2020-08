PORTOGRUARESE

Notte di temporali e vento molto intenso, mentre il Tagliamento si ingrossa e il Cavrato esonda. Non sono mancati i problemi e qualche danno nel Portogruarese per l'ondata del maltempo. Dal Consorzio di bonifica hanno registrato 5-10 millimetri di pioggia nel comprensorio consortile, più verso Est. Molta di più la pioggia in montagna, dove sono caduti oltre 180 millimetri d'acqua, con l'innesco di una piena idraulica nel Tagliamento.

A Cesarolo di San Michele il Cavrato, l'unico canale scolmatore di tutto il Tagliamento, è esondato con l'allagamento di via Concilliazione e del Ponte della Bruna a Terzo Bacino. Atvo ha subito attivato il servizio di collegamento tra Cesarolo e San Michele, con lo spostamento della fermata in prossimità del canale. Allagate anche le campagne circostanti con inevitabile perdita del raccolto. Chiuse nella notte le paratoie di scarico delle rogge del Mulino, a Villanova della Cartera, e quelle limitrofe nella zona di San Michele al Tagliamento. Attivati di conseguenza gli impianti idrovori della roggia Rojada e della Vidimana. Gli altri 60 impianti idrovori del Consorzio si sono attivati al raggiungimento di livelli idraulici dei canali. Mentre la mareggiata ha interessato a Bibione circa 4-5 file di ombrelloni con danni comunque limitati, grazie al personale che aveva tolto preventivamente le attrezzature. «Qualche turista ha anticipato la partenza, ma la stragrande maggioranza è rimasta a Bibione malgrado le sciagurate previsioni del tempo secondo gli esperti - tuona Silvio Scolaro, presidente degli albergatori di Bibione -. Doveva piovere tutto il weekend a Bibione ma, in realtà, i turisti hanno perso solo 3 ore di spiaggia, tanto che domenica pomeriggio splendeva già il sole. Tutti devono capire che il meteo da smartphone preclude solo la possibilità di godere di giornate di sole al mare».

Intanto è al lavoro la squadra di reperibilità e altri dipendenti del Consorzio di bonifica che stanno continuando a monitorare la situazione idraulica e meteorologica per agire tempestivamente.

ISOLA VERDE

A Isola Verde il mare si è fatto sentire: le onde hanno investito le spiagge mangiandosi il parziale ripascimento che era stato compiuto poche settimane fa. Dopo l'acqua granda di novembre, infatti, il tratto sud del litorale clodiense necessitava di un intervento consistente che, però, il Genio civile aveva iniziato solo a giugno e aveva sospeso dopo tre giorni a causa delle proteste, per i lavori in notturna, da parte di Isamar, i cui clienti erano disturbati dal rumore. Dopo un braccio di ferro con la Regione, i lavori erano ripresi ai primi di luglio, con il trasferimento di 20mila mc di sabbia dalla zona di san Felice a Isola Verde. Sabbia che, adesso, non c'è più. Da settembre bisognerà ricominciare tutto daccapo.

Marco Corazza

Diego Degan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA