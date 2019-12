Portogruarese a rischio allagamenti, fiumi pieni

VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO Piove a dirotto in Friuli, il mare non riceve: rischio allagamento a San Michele al Tagliamento. A distanza di un mese dall'ultima perturbazione che ha devastato il Nordest, il Veneto orientale si ritrovata a fare nuovamente la conta dei danni. E purtroppo è solo l'inizio, almeno stando alle previsioni.

PIOGGIA, VENTO E MAREA

Danni sono stati registrati nell'entroterra ma anche sulla costa, a Bibione, dove il mare ieri si è ingrossato paurosamente con un vento di scirocco prima e raffiche di bora poi, che hanno provocato nuove mareggiate. Purtroppo, dopo un autunno nefasto, anche con l'inizio dell'invero la situazione idraulica del comprensorio del Portogruarese sta destando più di qualche preoccupazione. Nonostante ieri notte siano stati registrati solo 10 millimetri di pioggia nel territorio, è nel pomeriggio che le precipitazioni si sono fatte più intese con ulteriori 30/50 mm, fino alle 14.

A complicare la situazione anche l'alta marea delle 6 e 40, che ha fatto registrare un picco di +1,25 metri sul livello del mare. Ma come spesso accade è il mix di eventi che ha fatto scattare l'emergenza. Come se non bastasse infatti fin dal mattino è soffiato il vento di scirocco, seppur non impetuosamente, che non ha permesso però il regolare deflusso a mare dei corsi d'acqua. Purtroppo nel vicino Friuli e nel bacino del Tagliamento le piogge sono state molto più intense, tanto che dal radar del Consorzio di bonifica hanno registrato oltre 100 mm di pioggia.

I FIUMI

Tutto ciò ha comportato la piena del fiume Tagliamento, con la conseguente tracimazione del canale scolmatore Cavrato. La Polizia locale del Distretto Veneto est ha chiuso anche la strada che da San Filippo porta a Cesarolo, con la località rimasta raggiungibile solo dalla strada regionale San Michele-Bibione. Chiuse anche le paratoie di scarico della roggia Vidimana, del Mulino e Rojada, sempre a San Michele, con il conseguente pericolo di allagamento a Villanova della Cartera, Malafesta e Mussons. Dal Consorzio di bonifica si sono attivati fin dalla notte con i reperibili, mentre con il passare delle ore sono stati allertati anche gli altri operai. Per fronteggiare le emergenze sono state attivate anche la Protezione civile comunale e gli altri Enti che si occupano degli interventi idraulici. Purtroppo per oggi sono previste altre precipitazioni, soprattutto nel vicino Friuli con ulteriore ingrossamento del Tagliamento. Le piogge, previste nella notte e al mattino, potrebbero provocare allagamenti anche a nord di San Michele, nell'abitato di Villanova della Cartera dove lo scolo delle acque è collegato al grande fiume. Anche il vento continuerà a soffiare, complicando la situazione della costa. Anche per questo la caccia al tesoro che era stata organizzata per oggi è stata annullata e riprogrammata per domani. Intanto non va meglio lungo il Lemene. Fin dalle prime ore il corso d'acqua si è infatti ingrossato, allagando la zona della Madonnina della pescheria, dietro al municipio di Portogruaro e le cavane a Sindacale di Concordia Sagittaria. Solo nel pomeriggio di oggi si potrà tirare un sospiro di sollievo, quando le nubi dovrebbero allontanarsi e il vento dovrebbe lasciare defluire i fiumi.

Marco Corazza

