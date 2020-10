PORTO

VENEZIA Qualcuno si era presentato già alle 9, in attesa di dare il via ufficiale al maxi presidio che ieri mattina ha coinvolto tante categorie. Portualità, terminalisti, lavoratori delle navi da crociera, autoferrotranvieri, internavigatori Actv e Alilaguna, metalmeccanici, spedizionieri, fino ai rimorchiatori e a chi vive di riflesso dell'attività portuale di Venezia e Chioggia. Tutti uniti per lanciare il proprio grido d'allarme nei confronti di una situazione già di per sé complicata e ulteriormente aggravata dall'emergenza Covid, che sta mettendo a rischio 20mila posti di lavoro. «La nostra condizione si è aggravata rispetto a due anni fa, arrivando a raggiungere un calo lavorativo del 20-25%», commenta Gianluca Librarato, monovratore gruista: «Lavoro al Porto dal 2001. L'ho visto cambiare nel tempo, ma ora stiamo toccando il fondo perché non vediamo un futuro né un punto di arrivo. Ho una figlia di 10 anni e sono preoccupato». Accanto a lui numerosi i manifestanti che hanno voluto far sentire la loro voce, tutti muniti di mascherina. Circa 400 i presenti che, dal ponte di Calatrava, sono arrivati davanti alla stazione ferroviaria dove hanno presidiato sulla scalinata facendosi sentire con fischietti e megafoni, gridando slogan sul diritto al lavoro e a nuove assunzioni.

Fra le mani bandiere delle sigle sindacali confederali che hanno indetto congiuntamente la mobilitazione e striscioni con su scritto «il Porto è vita, il Porto è lavoro». «Lavoro da 15 anni testimonia Manuele Ferrarese del terminal container Vecon di Marghera e la situazione si aggrava giorno dopo giorno, aggiungendo sempre nuovi problemi. Prima quello del rinnovo delle concessioni, promessa che al momento non è stata mantenuta e per la quale chiediamo una risposta alle istituzioni. Entro il 2024 saranno quattro i terminal in scadenza e il nostro sarà il primo. La mia attività ha subìto un forte calo dall'inizio della pandemia, dal 20 al 30%, anche se abbiamo sempre lavorato. Noi siamo stati relativamente fortunati rispetto ad altre realtà, anche durante l'emergenza sanitaria: pur registrando un calo, non abbiamo dovuto ricorrere ad alcun ammortizzatore sociale». Massimo Migotto del terminal Multi Service al Molo Sali, che si occupa di carico e scarico di merci varie dalle navi, torna sul problema del mancato rinnovo delle concessioni in scadenza: «Al momento, a livello di investimenti aziendali, tutto il Porto è fermo: le aziende non fanno investimenti a lungo termine non avendo alcuna certezza sul rinnovo della concessione delle banchine». Ma i problemi toccati dai sindacati di categoria sono stati tanti e richiamati da tutti in un vero coro bipartisan: dallo scavo dei canali di accesso alle banchine, da far diventare un'opera costante di manutenzione, al commissariamento dell'Autorità portuale e alla mancata soluzione del problema Grandi Navi; dalla crisi economica causata dalla pandemia, all'ultimo tema pressante, ossia la convivenza del Mose con l'attività portuale. «La conca di navigazione costruita per far passare le navi a Mose alzato è risultata inadeguata - affermano . Al momento il problema è che ad ogni chiusura delle paratoie mobili noi saremo impossibilitati a lavorare, e la cosa va risolta al più presto. Così come la riduzione, il più possibile, dei tempi di chiusura delle bocche di Porto. Difendere Venezia? Ci mancherebbe, la nostra lotta non è contro la città. Ma lo stesso deve valere anche per il nostro lavoro». Chiudere il Porto di Venezia, che rappresenta l'affaccio sul Mar Adriatico e Mediterraneo, avrebbe un impatto enorme anche sull'economia nazionale.

Ne è convinto Marino De Terlizzi, segretario regionale Fit Cisl, perché «se l'inedia in cui versa ora continuasse inesorabile, il Porto si chiuderà. Abbiamo necessità di lavorare per poter garantire uno sviluppo al Paese e alla nostra regione. La crocieristica, col suo indotto, dà da lavorare a 5mila persone e ciò non può essere trascurato. Perciò tutto il Porto si è fermato». «Siamo stanchi di una politica che non prende le decisioni per il nostro lavoro» aggiunge Andrea D'Addio, Uilt Uil, a cui ha fatto eco il commento di Renzo Varagnolo, segretario generale Filt Cgil Veneto: «Ci sono segnali positivi del Governo che vanno nella giusta direzione ma occorre una discussione che coinvolga i lavoratori sulle prospettive del Porto. Il Recovery Fund è un'opportunità strategica che non possiamo perdere».

C'è stata, però, anche una voce fuori dal coro, del presidente pro tempore della cooperativa di lavoratori Serviport, Massimo Naccari: «E' chiaro a tutti che questo sciopero era contro il commissario dell'Autorità portuale Pino Musolino (l'unico che ha sostenuto noi chioggiotti) e a favore di Brugnaro. Non saremo disponibili a strumentalizzazioni di questo tipo».

