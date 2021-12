Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PORTOVENEZIA L'autorità di sistema portuale si prepara al 2022 con la fiducia di chi ha posto le basi affinché le cose possano girare per il verso giusto. E soprattutto per far tornare le crociere a Venezia, dopo il decreto Draghi che ha chiuso definitivamente il bacino di San Marco e il canale della Giudecca (e quindi, la Marittima) alle navi con stazza lorda superiore A 25mila tonnellate e comunque con lunghezza inferiore a 180 metri....