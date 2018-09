PORTO TOLLE È stata una mattinata intensa a Ca' Tiepolo per il forte nubifragio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORTO TOLLEÈ stata una mattinata intensa a Ca' Tiepolo per il forte nubifragio che ha letteralmente allagato alcune strade di Porto Tolle. Fin dal mattino presto il sindaco Roberto Pizzoli era in giro per il paese insieme alla Polizia locale, arrivando ad attivare pure la Protezione civile e rimanendo in contatto con i Vigili del fuoco, qualora fosse stato necessario anche il loro intervento per ripristinare la situazione.«Verso le 8.30 del mattino siamo stati attivati dal primo cittadino che è il nostro presidente racconta Valter...